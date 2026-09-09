Μια σημαντική παράμετρο που πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν οι γονείς αναφορικά με το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι το γεγονός ότι το το κριτήριο αφορά το ατομικό ετήσιο εισόδημα του αιτούντος/ωφελούμενου γονέα και όχι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει ιδιαίτερη σημασία για οικογένειες που εξετάζουν εάν δικαιούνται την παροχή. Και δεδομένου ότι το εισόδημα του ενός γονέα δεν συμψηφίζεται με το εισόδημα του άλλου ανοίγει την «βεντάλια» των δικαιούχων προς μια μεγαλύτερη «δεξαμενή».
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«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια
Με βάση τα κριτήρια που έχουν γνωστοποιηθεί για τη δράση για οικογένεια με ένα παιδί το ατομικό ετήσιο εισόδημα του αιτούντος γονέα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ. Για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο ανέρχεται στις 27.000 ευρώ. Σημειωτέον για οικογένεια με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο.
Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» απευθύνονται σε γονείς με παιδιά μικρής ηλικίας και έχουν ως στόχο να στηρίξουν κυρίως τη δυνατότητα των γονέων να παραμείνουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση, ενώ προβλέπεται επίσης ενίσχυση για άνεργους γονείς που χρειάζονται προσωρινή φροντίδα του παιδιού τους προκειμένου να αναζητήσουν εργασία.
Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και, με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, να υποβάλουν την αίτησή τους. στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl68d3p7d4pd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Για την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τα εξής βήματα:
- Εισέρχονται στο ntantades.gov.gr.
- Επιλέγουν «Αίτηση voucher».
- Συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Τα προσωπικά στοιχεία εμφανίζονται αυτόματα, λόγω της διαλειτουργικότητας.
- Ελέγχουν ότι τα στοιχεία είναι σωστά και, όπου χρειάζεται, συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά πεδία. Παράλληλα, ανεβάζουν φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης, και συμπληρώνουν τον ΑΜΚΑ του παιδιού.
- Δηλώνουν την επαγγελματική τους κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών και ανεβάζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Συμπληρώνουν το επιθυμητό ωράριο, ώστε να γίνει στοχευμένη αναζήτηση διαθέσιμου επιμελητή ή διαθέσιμης επιμελήτριας.
- Επιλέγουν τον χώρο παροχής της φροντίδας, δηλαδή την οικία του τέκνου ή την οικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας, καθώς και τον τόπο διαμονής του ωφελούμενου.
- Αποδέχονται τους όρους, επιλέγοντας τα πεδία «Αποδοχή όρων» και «Έχω διαβάσει τη δήλωση ιδιωτικότητας», και υποβάλλουν την αίτηση πατώντας το κουμπί «Υποβολή». Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λαμβάνουν μήνυμα ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς.