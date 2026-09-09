Για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» δεν εξετάζεται το συνολικό εισόδημα της οικογένειας, αλλά το ατομικό εισόδημα του αιτούντος γονέα, με τα αντίστοιχα όρια ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Μια σημαντική παράμετρο που πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν οι γονείς αναφορικά με το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι το γεγονός ότι το το κριτήριο αφορά το ατομικό ετήσιο εισόδημα του αιτούντος/ωφελούμενου γονέα και όχι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει ιδιαίτερη σημασία για οικογένειες που εξετάζουν εάν δικαιούνται την παροχή. Και δεδομένου ότι το εισόδημα του ενός γονέα δεν συμψηφίζεται με το εισόδημα του άλλου ανοίγει την «βεντάλια» των δικαιούχων προς μια μεγαλύτερη «δεξαμενή».

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«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Με βάση τα κριτήρια που έχουν γνωστοποιηθεί για τη δράση για οικογένεια με ένα παιδί το ατομικό ετήσιο εισόδημα του αιτούντος γονέα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ. Για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο ανέρχεται στις 27.000 ευρώ. Σημειωτέον για οικογένεια με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο.

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» απευθύνονται σε γονείς με παιδιά μικρής ηλικίας και έχουν ως στόχο να στηρίξουν κυρίως τη δυνατότητα των γονέων να παραμείνουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση, ενώ προβλέπεται επίσης ενίσχυση για άνεργους γονείς που χρειάζονται προσωρινή φροντίδα του παιδιού τους προκειμένου να αναζητήσουν εργασία.

Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και, με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, να υποβάλουν την αίτησή τους. στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Για την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τα εξής βήματα: