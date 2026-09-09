Ο Ολυμπιακός θα παίζει στη SUNEL Arena μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στο ΣΕΦ.

Επισημοποιήθηκε η προσωρινή «μετακόμιση» του Ολυμπιακού στα Άνω Λιόσια, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε συμφωνία με την ΑΕΚ, για τη χρήση της SUNEL Arena.

Οι Πειραιώτες θα παίζουν τα εντός έδρας ματς τους στη SUNEL Arena τους επόμενους μήνες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. «Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Με αφορμή την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε θερμά την ΑΕΚ «για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.

Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί».