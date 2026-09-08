Ο Στρακόσια έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης.

Μεγάλο πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακόσια, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης έχει υποστεί κάταγμα στον καρπό και αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για το επόμενο διάστημα.

Ο τραυματισμός του διεθνούς γκολκίπερ ήταν και ο λόγος που δεν αγωνίστηκε απέναντι στη ΛΑΣΚ το βράδυ της Τρίτης (8/9), στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Τη θέση του στην ενδεκάδα πήρε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος μάλιστα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Στρακόσια έχει υποστεί κάταγμα στον καρπό και το χέρι του παραμένει δεμένο, με τον ίδιο να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης. Πλέον, το μεγάλο ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι να διαπιστωθεί πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τερματοφύλακας της Ένωσης αναμένεται να επανέλθει στις προπονήσεις μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, η οποία ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μέγα πλήγμα για την ΑΕΚ, δεδομένου ότι ο καρπός ενός τερματοφύλακα καταπονείται διαρκώς στις αποκρούσεις, στις πτώσεις και στις επαφές με την μπάλα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση του τραυματισμού.