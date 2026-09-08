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Έκτη συμμετοχή της ΑΕΚ σε φάση ομίλων / League Phase του Champions League και, μέχρι τώρα, καμία νίκη στις πρεμιέρες, οι οποίες έχουν συνοδευτεί από τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες για τον Δικέφαλο Αετό.

Για όλα, όμως, υπάρχει η πρώτη φορά. Και, 2.828 ημέρες μετά τον τελευταίο της αγώνα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η πρωταθλήτρια Ελλάδας επιστρέφει αποφασισμένη να σπάσει το ρόδι.

Όπως, μάλιστα, ξεκαθάρισε ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν ήρθε στο Champions League για να κάνει… διακοπές, αλλά για να προχωρήσει στα νοκ άουτ και να δώσει περισσότερα από τα οκτώ παιχνίδια που προβλέπει η League Phase.

«Κλειδί» για να γίνει κάτι τέτοιο, όμως, θα είναι να κάνει ποδαρικό με νίκη, υποδεχόμενη στην ΑγιάΣοφιά την πρωταθλήτριας Αυστρίας ΛΑΣΚ Λιντς (Τρίτη 08/09, 19:45), η οποία παίρνει μέρος για πρώτη φορά στα «σαλόνια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η Interwetten… ψηφίζει ΑΕΚ με απόδοση 5.25*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τέσσερις επιλογές, όσες και οι νίκες που χρειάζεται μια ομάδα για να βρεθεί δεδομένα στην πρώτη 24άδα για να συνεχίσει στα νοκ άουτ, αν και υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι αρκετές και τρεις.

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Έχουμε και λέμε: Να νικήσει η ΑΕΚ, να σημειωθούν συνολικά πάνω από 2,5 γκολ, ποντάροντας και στο γεγονός ότι η ΛΑΣΚ είναι φουλ επιθετική ομάδα και να βρουν δίχτυα τόσο ο Λούκα Γιόβιτς όσο και Μπαρνάμπας Βάργκα, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει «φουριόζοι» την φετινή σεζόν.

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Η πρεμιέρα του Champions League, άλλωστε, προσφέρεται για κάτι τέτοιο, αφού εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ υπάρχουν σπουδαίες μονομαχίες όπως Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι (08/09, 22:00), Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ (08/09, 22:00), Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Τετάρτη 09/09, 22:00) και Νάπολι – Άρσεναλ (09/09, 22:00).

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