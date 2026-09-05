Θέλει να επιστρέψει στα τρίποντα η ΑΕΚ.

Έχοντας γνωρίσει την πρώτη απώλεια βαθμών (1-1 με την Κηφισιά στο 90’+7’) κι έχοντας μπροστά την πρεμιέρα της στη League Phase του UEFA Champions League - με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τρίτη (8/9, 19:45) - η ΑΕΚ περιμένει τον Άρη στην «Allwyn Arena», με τους Θεσσαλονικείς να έχουν πραγματοποιήσει ελπιδοφόρο ξεκίνημα, μαζεύοντας ήδη έξι βαθμούς.

Στην εκτίμηση της πιθανότερης ενδεκάδας της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη, ο Στρακόσα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Οι Ρότα και Πήλιο θα καλύψουν τις δύο πτέρυγες στην άμυνα, με τους Ρέλβας-Μουκουντί κεντρικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή Βιτάλις και Μαρίν θα καλύψουν τις θέσεις του άξονα και οι Μάγερ-Κοϊτα στις δύο πτέρυγες, ενώ Γιόβιτς και Βάργκα θα συνθέσουν το επιθετικό δίδυμο.

O τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον αγώνα. Η πιθανή ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Φαντιγκά, Σούταλο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Ντέλε-Μπασίρου, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Μανού Γκαρθία, Καντεβέρε.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8.