Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί στον ΕΦΚΑ, ενώ ο τραπεζικός της λογαριασμός παρέμενε ενεργός μέχρι και τον Αύγουστο του 2026.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της 90χρονης γυναίκας στον Μαραθώνα, καθώς η 68χρονη κόρη της και ο εγγονός της οδηγήθηκαν ενώπιον των Αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών στο υπόγειο της κατοικίας όπου διέμενε η ηλικιωμένη.

Τα οστά εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, τυλιγμένα με νάιλον και κρυμμένα σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού, ενώ προηγουμένως οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην αυλή και στον κήπο, χωρίς αποτέλεσμα.

Η 68χρονη κόρη και ο γιος της συνελήφθησαν για τη μη αναγγελία του θανάτου, ενώ η έρευνα πλέον επεκτείνεται και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

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Η καταγγελία που ξεκίνησε την έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

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Η ηλικιωμένη ζούσε στο σπίτι στον Μαραθώνα μαζί με την κόρη και τον εγγονό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κανείς από την οικογένεια δεν είχε δηλώσει τον θάνατό της.

Οι αστυνομικοί, αναζητώντας στοιχεία μέσω του ΕΦΚΑ, διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε καταχωριστεί. Παράλληλα, ο έλεγχος των τραπεζικών στοιχείων αποκάλυψε ότι ο λογαριασμός της παρέμενε ενεργός ακόμη και μέχρι τον Αύγουστο του 2026.

Το στοιχείο αυτό έχει στρέψει πλέον την έρευνα και στο ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους από τη μη δήλωση του θανάτου.

Η αρχική εκδοχή για την ταφή στην αυλή

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η 68χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει πριν από περίπου δέκα χρόνια από παθολογικά αίτια και ότι την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού.

Φέρεται μάλιστα να υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της ηλικιωμένης.

Οι Αρχές ξεκίνησαν αμέσως εκτεταμένες έρευνες στον κήπο. Συνεργεία με ειδικά μηχανήματα προχώρησαν σε εκσκαφές σε ολόκληρο το οικόπεδο, όμως δεν εντοπίστηκε σορός στο σημείο που είχε υποδειχθεί.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε νέα ερωτήματα για το τι είχε πραγματικά συμβεί και πού βρισκόταν η σορός της γυναίκας.

Τα οστά βρέθηκαν τελικά στο υπόγειο

Το πρωί της Παρασκευής, οι έρευνες μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό του σπιτιού και συγκεκριμένα στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.

Εκεί εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά, τυλιγμένα με νάιλον, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στην ηλικιωμένη.

Ωστόσο, η ταυτοποίηση δεν θεωρείται ακόμη οριστική. Στο σημείο κλήθηκαν δικαστικός ανθρωπολόγος και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσουν τα ευρήματα και να γίνει η απαραίτητη εργαστηριακή διερεύνηση.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, μεταξύ άλλων για την ταυτότητα των οστών, τον χρόνο θανάτου και, εφόσον είναι εφικτό, τις συνθήκες ή τα αίτια του θανάτου.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι η 68χρονη μπορεί πράγματι να είχε αρχικά θάψει τη μητέρα της στον κήπο, όπως φέρεται να είχε αναφέρει, και στη συνέχεια, μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, να την ξέθαψε και να μετέφερε τα οστά στο υπόγειο.

Η κατάσταση των ευρημάτων και τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένεται να βοηθήσουν στην ανασύνθεση της διαδρομής που ακολούθησε η σορός.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν φτάσει στις Αρχές, τόσο η κόρη όσο και ο εγγονός φέρεται να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι είπαν κόρη και εγγονός

Η ίδια η 68χρονη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια λόγω ηλικίας.

«Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αίτια», φέρεται να δήλωσε, ενώ όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, απάντησε ότι πρόκειται για «προσωπικά θέματα».

Από την πλευρά του, ο εγγονός της ηλικιωμένης υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η μητέρα του δεν του έχει αποκαλύψει πού βρισκόταν η γιαγιά του.

Στο μικροσκόπιο η σύνταξη της 90χρονης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον και το οικονομικό σκέλος.

Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί στον ΕΦΚΑ, ενώ ο τραπεζικός της λογαριασμός παρέμενε ενεργός μέχρι και τον Αύγουστο του 2026.

Έτσι, εξετάζεται εάν η σύνταξη της γυναίκας συνέχιζε να καταβάλλεται επί χρόνια και εάν υπήρξαν αναλήψεις ή άλλες κινήσεις στον λογαριασμό της μετά τον θάνατό της.

Το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του Δημοσίου βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω αφού προκύψουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η έρευνα καλείται πλέον να απαντήσει σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα: Πότε ακριβώς πέθανε η ηλικιωμένη; Πού παρέμεινε η σορός της όλα αυτά τα χρόνια; Γιατί μεταφέρθηκε στο υπόγειο και, κυρίως, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν δηλώθηκε ποτέ ο θάνατός της;

Οι εργαστηριακές εξετάσεις των οστών αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παζλ, ενώ παράλληλα οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις τραπεζικές κινήσεις και το συνολικό οικονομικό ιστορικό της υπόθεσης.