Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μυστήριου θανάτου της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα.

Η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής στον Μαραθώνα και συγκεκριμένα στο υπόγειο του οικήματος, όπου ζούσε με την κόρη και τον εγγονό της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η σορός της γυναίκας βρέθηκε τυλιγμένη με νάιλον.

Υπενθυμίζεται πως η η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη, η οποία έμενε στο σπίτι στην παραλία του Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που την είχε θορυβήσει.