Η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/08) στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Ρέντη, όταν ένα φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη που επιχείρησε να περάσει απέναντι τον δρόμο.

Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Όπως μεταδίδει το Star, διακρίνεται η ηλικιωμένη να διασχίζει τον δρόμο και να περνάει μπροστά από το μεγάλο φορτηγό, το οποίο είναι σταματημένο. Λόγω του ύψους της καμπίνας, ο οδηγός φάινεται να μην είδε τη γυναίκα και ξεκίνησε το όχημα με αποτέλεσμα εκείνη να παρασυρθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

«Ακούσαμε κάτι φωνές, βγήκαμε έξω, είδαμε σταματημένο το φορτηγό και μας είπαν ότι είναι μία γυναίκα από κάτω. Καλέσαμε το 166 και την απεγκλωβίσανε», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Ένας άλλος αυτόπτης δήλωσε στην κάμερα του Star ότι η γυναίκα ανέπνεε όταν την είδε, όμως δεν επικοινωνούσε.

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