Από το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται «ανατροπή» του καιρού με το φθινόπωρο να έρχεται σε μόνιμη βάση στη χώρα μας. Ενδείξεις για κακοκαιρία.

Αλλαγή του καιρικού σκηνικού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με το φθινόπωρο να κάνει σταδιακά την εμφάνισή του και τη θερμοκρασία να υποχωρεί.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μια διαταραχή θα αρχίσει να οργανώνεται στην περιοχή της Ιταλίας, ακολουθώντας στη συνέχεια ανατολική έως βορειοανατολική τροχιά.

Βροχές σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα

Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι πρώτες αξιόλογες βροχές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη μεταβολή θα συνοδευτεί και από πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά μια πιο φθινοπωρινή εικόνα του καιρού, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα.

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Ενισχύονται οι άνεμοι από την Τετάρτη

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Τάσου Αρνιακού, ο οποίος επισημαίνει ότι από την Τετάρτη και μετά οι άνεμοι αναμένεται να αρχίσουν και πάλι να ενισχύονται.

Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας το φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να επιστρέψει, με την αλλαγή του καιρού να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή.

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Έτσι, μετά το διάστημα με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη καλοκαιρινή αίσθηση, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν σταδιακή μετάβαση σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με βροχές, ενίσχυση των ανέμων και υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Τέλος, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη τόνισε πως από τις 11-12 Σεπτεμβρίου αναμένεται μεταβολή του καιρού. Συγκεκριμένα τόνισε «φαίνεται να αλλάζει ο καιρός 11-12 Σεπτεμβρίου γιατί φαίνεται πως έρχεται κακοκαιρία».

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