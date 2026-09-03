Σε φθινοπωρινή τροχιά ο καιρός με κατά τόπους έντονες καταιγίδες και χαλάζι, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για την εξέλιξη των φαινομένων.

Στην πρόγνωση του ο μετεωρολόγος του ALPHA Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε για την απότομη αλλαγή του καιρού που συνοδεύεται από ισχυρές χαλαζοπτώσεις, βροχές και καταιγίδες που θα κάνουν το πέρασμά τους από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο.

Όπως τόνισε από το μεσημέρι «ο καιρός έχει αρχίσει και «φορτώνει» στη βορειοανατολική Ελλάδα και τα φαινόμενα όσο εξελίσσεται η ώρα θα συνεχιστούν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.»

Μάλιστα τονίζει ότι αναμένουμε τοπικές χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ραγδαιότητα στις βροχές. Ο κ. Τσατραφύλλιας τόνισε ότι οι σαρωτικές καταιγίδες και οι βροχές ενδεχομένως να δημιουργήσουν αιφνίδιες πλημμύρες σε ευάλωτες περιοχές στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία αλλά και στην Ορεινή Πελοπόννησο.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και αύριο Παρασκευή όχι όμως με δυνατά φαινόμενα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η ένταση των ανέμων που έχει δυναμώσει και αύριο αναμένουμε 7 και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Οι καιρικές συνθήκες με τους αυξημένους ανέμους θα δημιουργήσουν σημαντικό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο καθώς ναι μεν έχει δροσίσει με την υποχώρηση της θερμοκρασίας όμως εξακολουθεί να υφίσταται έντονη ευφλεκτότητα λόγω της ζέστης των περασμένων ημερών και της ξηρασίας.