Η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα Προσφυγικά έχει το νόημα της έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων της Κοινότητας.

Στο πλευρό του Αριστοτέλη Χαντζή βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνοντας το «παρών» στην υποδοχή του απεργού πείνας στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μετά από 73 μέρες νοσηλείας.

Η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα Προσφυγικά έχει το νόημα της έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων της Κοινότητας, των αγώνων τους και του δικαιώματός τους να υπερασπίζονται τη γειτονιά τους, την ιστορία τους και τον τρόπο ζωής τους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους των Προσφυγικών, όπως έχει κάνει επανειλημμένα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η στήριξη μιας ζωντανής Κοινότητας δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής, αλλά σταθερή επιλογή παρουσίας, αλληλεγγύης και υπεράσπισης των ανθρώπων της.