Μετά από 73 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 58 στη ΜΕΘ, ο Αριστοτέλης Χαντζής παίρνει εξιτήριο αύριο, Τετάρτη 2/9, από την πνευμονολογική κλινική του Ευαγγελισμού κι επιστρέφει στη γειτονιά των Προσφυγικών.
Ο άνδρας που βρέθηκε στην αιχμή του αγώνα των Κατειλημμένων Προσφυγικών, με την απεργία πείνας μέχρι θανάτου, βγήκε νικητής και η κοινότητα ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί με μια γιορτή μπροστά στο Συλλογικό Καφενείο, στο πρώτο μπλοκ επί της Λ. Αλεξάνδρας.
Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων - το οποίο κάλυψε εντέλει σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της απεργίας πείνας και αναγνώρισε την Κοινότητα ως φυσικό συνομιλητή - η υγεία του Αρίστου είχε επιδεινωθεί ραγδαία, οδηγώντας στη νοσηλεία του στη ΜΕΘ και τελικά στη διασωλήνωσή του.
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