Ο Αριστοτέλης Χαντζής πραγματοποίησε απεργία πείνας 140 ημερών με αίτημα την αναγνώριση και την προστασίας της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών ενάντια στα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά από 73 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 58 στη ΜΕΘ, ο Αριστοτέλης Χαντζής παίρνει εξιτήριο αύριο, Τετάρτη 2/9, από την πνευμονολογική κλινική του Ευαγγελισμού κι επιστρέφει στη γειτονιά των Προσφυγικών.

Ο άνδρας που βρέθηκε στην αιχμή του αγώνα των Κατειλημμένων Προσφυγικών, με την απεργία πείνας μέχρι θανάτου, βγήκε νικητής και η κοινότητα ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί με μια γιορτή μπροστά στο Συλλογικό Καφενείο, στο πρώτο μπλοκ επί της Λ. Αλεξάνδρας.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων - το οποίο κάλυψε εντέλει σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της απεργίας πείνας και αναγνώρισε την Κοινότητα ως φυσικό συνομιλητή - η υγεία του Αρίστου είχε επιδεινωθεί ραγδαία, οδηγώντας στη νοσηλεία του στη ΜΕΘ και τελικά στη διασωλήνωσή του.

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