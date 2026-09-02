Το νεαρό ζωάκι μεταφέρθηκε στην ΑΝΙΜΑ όπου θα παραμείνει μέχρι να ανακτησει τις δυνάμεις τους.

Ένα νεαρό και εξαντλημένο μπούφο υποδέχθηκε η ΑΝΙΜΑ, στην πρώτη φθινοπωρινή εισαγωγή άγριου ζώου από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, το νεαρό πουλί βρέθηκε στη θάλασσα, όταν στην προσπάθειά του να πετάξει κατέληξε στο νερό.

Τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή το εντόπισαν και κατάφεραν να το περισυλλέξουν, παραδίδοντάς το στη συνέχεια στο Δασαρχείο. Από εκεί, ο νεαρός μπούφος μεταφέρθηκε στην ΑΝΙΜΑ, όπου θα παραμείνει υπό φροντίδα για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Στόχος είναι, όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον και να επανενταχθεί στη φύση. Παράλληλα η ΑΝΙΜΑ ανακοίνωσε ότι την ίδια ημέρα έφτασε στις εγκαταστάσεις της ακόμη ένας νεαρός μπούφος, αυτή τη φορά από τη Λίμνη Ευβοίας.

Η ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ

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