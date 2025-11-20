Το πλήρωμα του ερευνητικού σκάφους «Τρίτων» είχε την ευκαιρία να δει τον γίγαντα των ελληνικών θαλασσών.

Μια μοναδική στιγμή κατέγραψε το πλήρωμα του ερευνητικού σκάφους «Τρίτων» στον Νοέμβριο, όταν ένας μεγάλος αρσενικός φυσητήρας εθεάθη να ξεκινά μια εντυπωσιακή βαθιά κατάδυση στα νερά της τάφρου της Ικαρίας, φτάνοντας περίπου τα 850 μέτρα.

Όπως μας πληροφορεί το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος οι φυσητήρες, οι «γίγαντες» του Αιγαίου, έχουν εξελιχθεί επί εκατομμύρια χρόνια ώστε να κινούνται άνετα όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά και στα πιο σκοτεινά βάθη. Με μία ανάσα μπορούν να κατέβουν έως και 1.000–2.000 μέτρα και να παραμείνουν εκεί για μία ή και δύο ώρες, χρησιμοποιώντας τον ηχοεντοπισμό για να εντοπίσουν τη λεία τους στο απόλυτο σκοτάδι.

Το αρσενικό άτομο που καταγράφηκε αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του είδους Physeter macrocephalus, του μεγαλύτερου οδοντοκήτους στον κόσμο, με αρσενικά που φτάνουν τα 16–18 μέτρα και τους 57 τόνους. Παρά την επιβλητική παρουσία τους, ο μεσογειακός πληθυσμός των φυσητήρων δεν ξεπερνά τα 2.500 ενήλικα άτομα, γεγονός που καθιστά την προστασία τους απολύτως απαραίτητη.

