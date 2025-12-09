Η απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις Φιντάν περί «δίκαιης κατανομής στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες» διαμηνύει η Αθήνα απαντώντας κάθετα στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών.Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία] προσθέτουν διπλωματικές πηγές του ΥΠΕΞ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε ομιλία του για τον προϋπολογισμό στην τουρκική Εθνοσυνέλευση είπε «συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την αρχή της δίκαιης κατανομής στην Ανατολική Μεσόγειο και λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων μας].

Πρόσθεσε πως «υποστηρίζουμε ότι όλες οι διαφορές στο Αιγαίο πρέπει να αντιμετωπίζονται ολιστικά και να επιλύονται μέσω ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο ως περιοχή σταθερότητας και ευημερίας. Αυτή είναι επίσης η σαφής βούληση του Προέδρου μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χακάν Φιντάν έκανε επίσης λόγο για «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» λέγοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει «τις προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων της με τη λήψη όταν χρειάζεται μέτρων στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας».

Χαρακτήρισε επίσης, την Κύπρο «αναπόσπαστο και ζωτικό μέρος» της στρατηγικής της Άγκυρας στα νότια σύνορά της, όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και επανέλαβε το αίτημα της Άγκυρα για άρση των εμπορικών περιορισμών και της διεθνούς απομόνωσης των κατεχομένων. Συνεχίζοντας την αναφορά του στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «στην επόμενη περίοδο, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη σταθερότητα και την ενοποίηση της Λιβύης».

Για την Αίγυπτο επισήμανε ότι συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό το 2025 οι επαφές υψηλού επιπέδου της Τουρκίας με την Αίγυπτο και για το 2026 προγραμματίζεται η 2η Σύνοδος του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.

{https://twitter.com/ankahabera/status/1998424903754616915}