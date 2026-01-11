Η κρατική επιχορήγηση έφτασε περίπου τα 37 εκατομμύρια ευρώ.

Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της συνολικής χρηματοδότησης των κομμάτων για το περασμένο έτος.

Το κυβερνών κόμμα έλαβε 13,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 6,38 εκατ. και το ΠΑΣΟΚ 4,5 εκατ. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως η κρατική επιχορήγηση κατανέμεται στα κόμματα με βάση τα ποσοστά τους στις τελευταίες εθνικές εκλογές και δεν εξαρτάται από τις αυξομειώσεις της κοινοβουλευτικής τους δύναμης εντός της τετραετίας. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει περισσότερα χρήματα από το ΠΑΣΟΚ που έγινε «εν πλω» αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των πολυδιασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Περισσός έλαβε 3,2 εκατ. ευρώ, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου 2,22 εκατ., η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού 1,99 εκατ. και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου 1,82 εκατ. ευρώ.

Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου έλαβε 420.000 ευρώ ως κόμμα που εκπροσωπήθηκε στις ευρωεκλογές.

Β.Σκ.