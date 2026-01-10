Παρέλαβε κανονικά ο εκπρόσωπος της ΑΑΔΕ την Παρασκευή, όπως είχε συμφωνηθεί, τα έγγραφα που ζήτησε ώστε να ελέγξει τα οικονομικά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.
Δηλαδή το Καταστατικό του Συλλόγου, το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, τα παραστατικά και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που έχει ο Σύλλογος. Ο εκπρόσωπος υπέγραψε δελτίο παραλαβής, ενώ ο Σύλλογος όπως είναι φυσικό κράτησε αντίγραφα.
Είναι πάντως άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων που παρελήφθησαν και θα υπάρξει από την ΑΑΔΕ το σχετικό πόρισμα.
Δυο παρατηρήσεις:
Πρώτη: Ασφαλώς ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δεν είναι υπεράνω ελέγχου. Αλλά η προτεραιοποίησή του γεννά σοβαρά ερωτήματα για τη σκοπιμότητα του ελέγχου.
Και δεύτερη παρατήρηση: Προφανώς ο έλεγχος δεν έχει μόνο πολιτικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά εκφοβισμού των συγγενών των θυμάτων. Συγγενείς πιστεύουν ότι μέσω του ελέγχου των αποδείξεων θα γνωρίζει η εξουσία τους δικηγόρους, το χώρο συναντήσεων με βουλευτές και ευρωβουλευτές κοκ.
Λέτε; Μπα, ...δεν γίνονται τέτοια πράγματα...
Β.Σκ.