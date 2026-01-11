Συνεχίζεται η διακοπή του ίντερνετ. Τους 116 έχουν φτάσει οι νεκροί στις διαδηλώσεις.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα θα ωθήσει την Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Στο μεταξύ σε 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που διαρκούν πλέον 15 ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση Hrana που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Παράλληλα η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

{https://www.youtube.com/watch?v=NYSv-xsNBec}