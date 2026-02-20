Ανάλογη προειδοποίηση για το Ιράν εξέδωσε την Πέμπτη και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τους Γερμανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν λόγω της απειλής πιθανής στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ.

«Αν και περιορισμένες, οι εμπορικές πτήσεις και τα αεροπορικά ταξίδια προς τις γειτονικές χώρες του Ιράν παραμένουν ανοιχτά, ενώ τα ταξίδια μέσω ξηράς είναι επίσης δυνατά», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Τόνισε ότι εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, η παροχή προξενικής βοήθειας θα είναι σχεδόν αδύνατη.

Το Γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα έντονη προειδοποίηση προς τους Γερμανού πολίτες, προτρέποντάς τους να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν λόγω των ραγδαία επιδείνωσης των συνθηκών ασφαλείας.

Η δήλωση υπογραμμίζει σοβαρό κίνδυνο αυθαίρετων κρατήσεων και προειδοποιεί ότι η γερμανική πρεσβεία στην Τεχεράνη μπορεί προς το παρόν να προσφέρει μόνο περιορισμένες προξενικές υπηρεσίες.

Οι Αρχές χαρακτήρισαν την κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή ως ιδιαίτερα ασταθή, με πιθανότητες στρατιωτικών συγκρούσεων και κλεισίματος του εναέριου χώρου. Συνιστάται επίσης στους Γερμανούς υπηκόους να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις, να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή σε φωτογραφίες κοντά σε ευαίσθητες περιοχές.

Προειδοποίηση και από την Πολωνία

Η Πολωνία προέτρεψε την Πέμπτη τους πολίτες της να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν, μετά την ταχεία στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που έθεσε το φάσμα της άμεσης αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη. «Παρακαλώ εγκαταλείψτε αμέσως το Ιράν και σε καμία περίπτωση μην ταξιδέψετε σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απο την Ζιελόνκα. «Δεν θέλω να ανησυχήσω κανέναν, αλλά όλοι ξέρουμε σε τι αναφέρομαι. Η πιθανότητα μιας σύγκρουσης είναι πολύ ρεαλιστική».

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι το παράθυρο για εκκένωση θα μπορούσε να κλείσει γρήγορα. «Σε λίγες, 12 ή λίγες παραπάνω ώρες, η εκκένωση μπορεί να μην είναι πλέον δυνατή», είπε, προτρέποντας τους Πολωνούς να λάβουν σοβαρά υπόψη την προειδοποίησή του.