Το σχόλιο της Μαρίνας Σάττι για το τραγούδι του Akyla που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η Μαρίνα Σάττι που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision το 2024, με το τραγούδι «ZARI» , μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και σχολίασε τόσο το φετινό τραγούδι, «Ferto» όσο και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, Akylas.

Η τραγουδίστρια, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ανέφερε πως μπορεί να μην έχουν γνωριστεί από κοντά, ωστόσο τον γνώριζε καλλιτεχνικά, ενώ τοποθετήθηκε και για τις φήμες που θέλουν το τραγούδι του να θυμίζει το «ZARI».

«Το τραγούδι του Akyla μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε αλλά τον ήξερα. Δεν το πιστεύω ότι άνοιξα νέο δρόμο για την Eurovision… Ελπίζω να το κερδίσει!», είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σάττι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjldax6kd1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Akylas στη σκηνή του Sing for Greece, κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία από τις δύο επιτροπές και την ψήφο του κοινού, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για το 2026, που θα ταξιδέψει τον Μάιο στη Βιέννη.