Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση των μελών του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών με την Μαρία Καρυστιανού.
Αυτό που δεν γνωρίζουμε ότι θα συμβεί είναι:
Πρώτον, θα τη ζητηθεί η παραίτηση λόγω της απόφασής της να ιδρύσει νέο κόμμα;
Δεύτερο, θα προλάβει και θα παραιτηθεί η ίδια;
Και τρίτο, θα φτάσει μέχρι τις εκλογές του Συλλόγου που είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο και όπου η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι υποψήφια;
Αν θέλετε τη γνώμη μας αποκλείουμε το τρίτο ενδεχόμενο.
Αν μας ρωτήσετε ποιο προκρίνουμε, θα σας λέγαμε το πρώτο, πως θα ζητηθεί άμεσα η παραίτησή της.
Β.Σκ.