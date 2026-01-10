Θα της ζητηθεί να παραιτηθεί, θα παραιτηθεί η ίδια ή θα φτάσει μέχρι τις εκλογές του Μαρτίου;

Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση των μελών του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών με την Μαρία Καρυστιανού.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε ότι θα συμβεί είναι:

Πρώτον, θα τη ζητηθεί η παραίτηση λόγω της απόφασής της να ιδρύσει νέο κόμμα;

Δεύτερο, θα προλάβει και θα παραιτηθεί η ίδια;

Και τρίτο, θα φτάσει μέχρι τις εκλογές του Συλλόγου που είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο και όπου η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι υποψήφια;

Αν θέλετε τη γνώμη μας αποκλείουμε το τρίτο ενδεχόμενο.

Αν μας ρωτήσετε ποιο προκρίνουμε, θα σας λέγαμε το πρώτο, πως θα ζητηθεί άμεσα η παραίτησή της.

Β.Σκ.