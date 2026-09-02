Τα σχολεία του δήμου αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και οι τεχνικές παρεμβάσεις είναι επιβεβλημένες.

Σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές του Ευπαλίου καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Δωρίδος», λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θέτοντας στο επίκεντρο την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και τις παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν προχωρήσει.

Σε ανακοίνωσή της, η «Λαϊκή Συσπείρωση» καλεί τη δημοτική αρχή να απαντήσει εάν τα σχολεία και οι ανάγκες των μαθητών αποτελούν πράγματι προτεραιότητα για τον Δήμο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου-Λυκείου Ευπαλίου παραμένει κλειστό εδώ και δεκαετίες. Η παράταξη υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ούτε η απαιτούμενη στατική μελέτη, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα αποκατάστασης του κτιρίου, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, γενιές μαθητών να στερούνται έναν οργανωμένο χώρο άθλησης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους», για το οποίο η «Λαϊκή Συσπείρωση» υποστηρίζει ότι δεν έχει κατατεθεί αίτημα ένταξης από τη δημοτική αρχή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τονίζει το fokidanews.gr.

Προβλήματα και στη σχολική στέγη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Ευπαλίου. Όπως καταγγέλλεται, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, παραμένει πρόβλημα στη στέγη, από την οποία έχει προκληθεί άνοιγμα λόγω, σύμφωνα με την ανακοίνωση, της μακροχρόνιας έλλειψης στεγάνωσης. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» αναφέρει ότι η δημοτική αρχή είχε ενημερωθεί επανειλημμένα για το ζήτημα, χωρίς να έχει αντιμετωπιστεί εγκαίρως, γεγονός που –κατά την ίδια– έχει επιβαρύνει και το κόστος της απαιτούμενης επισκευής.

Προβλήματα καταγράφονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και στο Δημοτικό Σχολείο Ευπαλίου. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα της Πληροφορικής αναγκάζονται να μετακινούνται από αίθουσα σε αίθουσα, ενώ θέτει και το ζήτημα της εγκατάστασης λυόμενης αίθουσας στο διαθέσιμο τμήμα του οικοπέδου του σχολείου. Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη λόγος για εκκρεμότητες που αφορούν τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων, την πυρασφάλεια, τον αντισεισμικό έλεγχο, τις τουαλέτες και άλλες υποδομές.