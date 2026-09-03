Από τις 10 Σεπτεμβρίου πιθανότατα θα έχουμε μεταβολή του καιρού, αφήνοντας πίσω τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες με το σκηνικό να μοιάζει περισσότερο με φθινόπωρο.

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να ξεκινά με καλοκαιρινή διάθεση, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις για την εξέλιξη του καιρού μετά τις 10 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι το σκηνικό είναι πιθανό να αλλάξει αισθητά, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία να γίνεται πιο δυναμική στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται στις ενδείξεις που υπάρχουν για την εξέλιξη του καιρού στα μέσα του μήνα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κρατάμε μια πρώτη ένδειξη ότι γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να γίνει περισσότερο δυναμική στην Κεντρική Μεσόγειο».

Η συγκεκριμένη αναφορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια πιο έντονη μεταβολή του καιρού, καθώς η αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών και την εκδήλωση περισσότερων φαινομένων.

Η θερμοκρασία πέφτει μετά τις 10-11 Σεπτεμβρίου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι χάρτες που παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου για τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Σύμφωνα με την τάση που αποτυπώνεται στους χάρτες, μετά τις 10 και κυρίως τις 11 Σεπτεμβρίου διαφαίνεται σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι περνάμε απότομα σε χειμωνιάτικες συνθήκες, ωστόσο δείχνει ότι το σκηνικό μπορεί να απομακρυνθεί αισθητά από τα χαρακτηριστικά του παρατεταμένου καλοκαιριού.

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Από τις 10 Σεπτεμβρίου αλλάζει το σκηνικό

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβασίλη, η οποία έχει επισημάνει ότι από τις 10 Σεπτεμβρίου υπάρχει ένδειξη πως αφήνουμε σταδιακά πίσω μας το καλοκαιρινό μοτίβο και περνάμε σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δείχνουν, λοιπόν, ως κομβικό διάστημα το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί χαμηλότερα, ενώ παράλληλα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Κεντρική Μεσόγειο ενδέχεται να γίνει περισσότερο δραστήρια.

Πρόκειται για μια πρώτη τάση και όχι για οριστική πρόγνωση, καθώς όσο πλησιάζουμε στις συγκεκριμένες ημερομηνίες τα προγνωστικά μοντέλα θα δίνουν σαφέστερη εικόνα για την ένταση και την έκταση της αλλαγής του καιρού.