Αυτό και αν ήταν έκπληξη, ο Jack Savoretti τραγούδησε ξαφνικά στην Ερμού και τρέλανε τους περαστικούς.

Μια υπέροχη έκπληξη περίμενε τους μουσικόφιλους περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον πιο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας, την οδό Ερμού.



Ο Pepper 96.6 σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων διοργάνωσαν ένα υπαίθριο live έκπληξη με τον Jack Savoretti, έναν από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού

Συγκεκριμένα, στον αριθμό 9 της Ερμού, είχε στηθεί μια αυτοσχέδια, υπαίθρια σκηνή με ένα χαλί, ένα μικρόφωνο και τους χαρακτηριστικούς μπλε κύβους του ραδιοφωνικού σταθμού. Το accoustic live session του Savoretti ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα εκπλήσσοντας ευχάριστα τους περαστικούς που δεν πίστευαν στα μάτια και τα αυτιά τους.

{https://www.instagram.com/jacksavoretti_fanclub/p/Dc0PEmviO7f/}

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και τα κινητά τηλέφωνα πήραν φωτιά, καθώς δεν είναι συχνό φαινόμενο να βλέπεις έναν διεθνούς φήμη καλλιτέχνη να τραγουδά στους δρόμους της Αθήνας.

Στην αναπάντεχη αυτή η εμφάνιση, ο Savoretti παρουσίασε το πρόσφατο single του «The One», συνέχισε με το «We Will Always Be The Way We Were», ενώ δέχτηκε και... παραγγελιές, καθώς ζήτησε από το κοινό να επιλέξει ποια τραγούδια θα ήθελε να ακούσει. Στην μοναδική και ζεστή ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο γνωστός τραγουδοποιός ακούστηκαν επίσης τα «Candlelight», «Love Is On The Line» και «What More Can I Do» με το οποίο έκανε φινάλε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/jacksavoretti_fanclub/reel/DczKneLoe5w/}

Σημειώνεται, ότι ο Jack Savoretti έρχεται ξανά στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, σηματοδοτώντας την πρώτη στάση του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας «We Will Always Be the Way We Were» Tour 2026.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ