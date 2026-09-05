Επιστρέφει η δράση στην Super League.

Πλούσιο είναι για μια ακόμη φορά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου 5/9, με τους τηλεθεατές να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολλές αναμετρήσεις τόσο για την Super League όσο και αγώνες για τα ξένα πρωταθλήματα.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:55 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS5

11:00 COSMOTE SPORT 3 HD | Ελλάδα – Κροατία (Socca World Cup Essen)

11:50 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS6

13:30 ΑΝΤ1+ | Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Practice 3

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS7

14:30 Novasports Premier League | Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ (Premier League)

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τσέλσι – Άστον Βίλα (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27)

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD | Πρέστον – Μπλάκμπερν (Sky Bet EFL Championship)

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD | Φιορεντίνα – Τορίνο (Serie A)

16:30 Novasports Extra 3 | Πάντερμπορν – Φράιμπουργκ (Bundesliga)

16:30 Novasports Extra 2 | Γκλάντμπαχ – Έλβερσμπεργκ (Bundesliga)

16:30 Novasports Extra 1 | Βέρντερ Βρέμης – Λειψία (Bundesliga)

16:30 Novasports 6HD | Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)

16:30 Novasports 3HD | Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ (Bundesliga)

17:00 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Κόβεντρι (Premier League)

17:00 Novasports Start | Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ (Premier League)

17:00 Novasports 5HD | Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ (Premier League)

17:00 Novasports 4HD | Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)

17:00 Novasports 2HD | Μπράιτον – Λιντς (Premier League)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD | Μπέρνλι – Μπρίστολ Σίτι (Sky Bet EFL Championship)

17:00 ΑΝΤ1+ | Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Qualifying

17:15 COSMOTE SPORT 7 HD | Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)

17:30 Novasports Extra 4 | Ναϊμέγκεν – Φέγενορντ (Eredivisie)

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD | Βόλος Elabet – Ολυμπιακός (Super League)

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD | Ίντερ – Νάπολι (Serie A)

19:30 Novasports Premier League | Χαλ – Άστον Βίλα (Premier League)

19:30 Novasports Prime | Σάλκε – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD | Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga)

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD | Μαρίτιμο – Μπενφίκα (Liga Portugal)

21:00 Novasports 2HD| Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD | ΑΕΚ – Άρης (Super League)

21:30 Novasports Start | Ντινάμο Δρέσδης – Μπόχουμ (Bundesliga 2)

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD | Ρόμα – Αταλάντα (Serie A)

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD | UFC Fight Night Νταν Χούκερ – Σαλαχντίν Παρνάς

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD | Σεντ Μίρεν – Σέλτικ (Scottish Premiership)

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD | Βιγιαρεάλ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια (LaLiga)

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD | Σουόνσι – Ρέξαμ (Sky Bet EFL Championship)

22:30 Action 24 | Χιμνάσια Μεντόσα – Μπόκα Τζούνιορς (Torneo Apertura)

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ (Liga Portugal)