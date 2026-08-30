Έβγαλε αντίδραση μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Ο ΠΑΟΚ λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν για το Conference League επικράτησε του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-1 με δυο γκολ του Δημήτρη Πέλκα και έκανε το 2/2 στην Super League.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρης Πέλκας (43’, 64’) που σκόραρε δις, φτάνοντας τα τρία γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά κορυφαίος τους ήταν, μάλλον, ο Τάχα Άλι που «οργίασε» στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Πήγε, έτσι, στράφι και το υπέροχο γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες (19’), με τον Ατρόμητο να μένει στο μηδέν (0) μετά από δύο αγώνες.

Το ματς ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να «σημαδεύει» τον Άλι και τον Εντιαγέ. Η πρώτη αξιόλογη τελική ήρθε στο 16’, με τον Σουηδό εξτρέμ να ξεφεύγει από τον Τσακμάκη, αλλά να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Χουτεσιώτη. Στο επόμενο λεπτό, ο Εντιαγέ βρήκε τον Πέλκα, αλλά ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, αμαρκάριστος δεν έκανε καλό κοντρόλ και πλάσαρε άστοχα. Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ - και τι γκολ.

Ο Καραμάνης από τα δεξιά πέρασε... σα σταματημένο τον Χατζηδιάκο κι έκανε το γύρισμα, με τον Νούνιες να σουτάρει με τη μία από το ύψος του πέναλτι για το 1-0. Κινηματογραφικό γκολ. Τέσσερα λεπτά μετά, οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» την ισοφάριση. Ο Άλι πάσαρε ωραία στον Μπάμπα, ο Γκανέζος σούταρε διαγώνια, η μπάλα βρήκε στη ρίζα της αριστερής δοκού και επέστρεψε στην αγκαλιά του ξαπλωμένου Χουτεσιώτη.

Κι ενώ ο ρυθμός έπεσε, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Νέα ενέργεια του Άλι και σέντρα του Σουηδού, με τον Πέλκα να κάνει το 1-1 με ωραία κεφαλιά-ψαράκι. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και στο 53’, όμως το πλασέ του Πέλκα ήταν άστοχο. Τρία λεπτά μετά, ο Ατρόμητος απώλεσε σπουδαία, διπλή ευκαιρία για να προηγηθεί εκ νέου. Αρχικά ο Παβλένκα απέκρουσε το σουτ του Μοτουσαμί και στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης έδιωξε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος στην προσπάθεια του Πνευμονίδη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για να έρθει δευτερόλεπτα μετά η ανατροπή για τους Θεσσαλονικείς. Η πάσα του Άλι δεν βρήκε τον Ζαφείρη, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Πέλκα που με πλασέ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-2 στο 64’. Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι, αποκρούοντας την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Ζίβκοβιτς (69’), με τον Ντούσαν Κέρκεζ να προχωρά σε τριπλή αλλαγή.

Η ωραία ενέργεια του Ζαφείρη (80’) στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων δεν είχε και ανάλογο τελείωμα, όπως κι εκείνη του Νούνιες (82’) στην απέναντι περιοχή. Η τελευταία ευκαιρία ανήκε στον Μουτουσαμί που, όμως, δεν μπόρεσε από το ύψος του πέναλτι να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, χάνοντας την ευκαιρία για ισοφάριση στο φινάλε. Στους έξι βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ακόμη να κάνει σεφτέ ο Ατρόμητος.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης (46’ Τσαντίλας), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (73’ Πνευμονίδης), Νούνιες (85’ Μάγκνουσον), Τσούμπερ (73’ Κώτσης), Τσιλούλης (73’ Χότζα).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος (46’ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Τέιλορ (59’ Σανταμαρία), Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς (81’ Θυμιάνης), Άλι (66’ Χατσίδης), Εντιαγέ (81’ Μύθου).