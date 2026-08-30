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Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λάιστα του Δήμου Ζαγορίου, στα Ιωάννινα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2094148785999855742}