Η ανέμελη και χαλαρή πλευρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Μερικές ημέρες χαλάρωσης μακριά από τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις απόλαυσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, επιλέγοντας την Αυστρία για μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών του.

Ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος βρέθηκε στη λίμνη Wörthersee, στη νότια Αυστρία, απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο και βρίσκοντας χρόνο για δραστηριότητες στη φύση.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος διατηρεί γενικά χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική του ζωή, αποφάσισε αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ορισμένες εικόνες από τις διακοπές του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντας μια γεύση από τις ξέγνοιαστες στιγμές του στην Αυστρία. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν εκείνα στα οποία δοκιμάζει τις ικανότητές του στο wakeboard, με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά της λίμνης και το καταπράσινο τοπίο.

«Κυριακή, όπως πρέπει. Αρκετή γυμναστική για έναν ολόκληρο χρόνο» έγραψε στη νέα του ανάρτηση.

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