Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής έκανε μια ανάρτηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ο Άγγελος Χαριστέας είναι ιδιαίτερα διακριτικός όταν πρόκειται για την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από το καλοκαίρι του 2026.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις φετινές διακοπές του.

Ο Άγγελος Χαριστέας πόζαρε σε χαλαρές στιγμές μαζί με τις δύο μεγαλύτερες κόρες του, Καλλιόπη και Ελένη, αλλά και με τη σύντροφό του και τη μικρότερη κόρη τους. Τα στιγμιότυπα περιλαμβάνουν εικόνες από ταξίδια, βόλτες και εξορμήσεις στη θάλασσα, αποτυπώνοντας μερικές από τις πιο προσωπικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

Ο ίδιος συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ με μία σύντομη φράση, στην οποία αποτύπωσε όσα σήμαιναν για εκείνον οι τελευταίοι μήνες: «Τι καλοκαίρι κι αυτό το 2026. Ευλογία», με την ανάρτηση να αποκτά ενδιαφέρον, καθώς ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής δεν συνηθίζει να μοιράζεται συχνά εικόνες από την προσωπική του ζωή.

{https://www.instagram.com/p/DcmAvy2CAC0/}

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Σημειώνεται πως ο Άγγελος Χαριστέας έχει αποκτήσει τις δύο μεγαλύτερες κόρες του από τον πρώτο του γάμο. Ο γάμος ολοκληρώθηκε το 2020, ωστόσο η είδηση του χωρισμού έγινε γνωστή αρκετά αργότερα, το 2024.