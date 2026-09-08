Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Σήμερα η ΑΕΚ ξεκινά το δύσκολο μονοπάτι του Champions League, καθώς θα αντιμετωπίσει την Αυστριακή Λασκ.

Την ΛΑΣΚ Λίντσερ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική για την League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ φιλοδοξεί να ξεκινήσει με νίκη τους αγώνες της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έτσι ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές της να περάσει στην επόμενη φάση.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σπουδαίου αγώνα της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ (08/09) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η σπουδαία αναμέτρηση ξεκινά στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2 HD.