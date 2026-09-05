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Δύο αγωνιστικές, μια μεγάλη ανατροπή (το 3-2 του Άρη επί της Καλαμάτας), μια έκπληξη (το 1-1 της ΑΕΚ με την Κηφισιά) και τέσσερις ομάδες με το απόλυτο νικών και βαθμών (ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, Άρης και Ολυμπιακός), με τον Παναθηναϊκό να έχει αγώνα λιγότερο.

Η ελληνική Super League ξεκίνησε με κέφια και, με την λάμψη της μεγαλύτερης επένδυσης όλων των εποχών (σχεδόν… 160 εκατομμύρια ευρώ συνολικά σε μεταγραφές!), μπαίνει στον Σεπτέμβριο με τα δύο πρώτα ντέρμπι του φετινού μαραθωνίου.

ΑΕΚ – Άρης (Σάββατο 05/09, 21:00) και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Κυριακή 06/09, 21:30) ανοίγουν επί αθηναϊκού εδάφους την αυλαία των σπουδαίων μονομαχιών σε ΑγιάΣοφιά και Ολυμπιακό Στάδιο αντίστοιχα.

Η Interwetten… σκοράρει στα ντέρμπι με απόδοση 14.40*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τέσσερις επιλογές από τα δύο παιχνίδια: Να σκοράρουν οι δύο ομάδες και να βρει δίχτυα ο Ζίνι στο ΑΕΚ – Άρης, γκολ και από τις δύο ομάδες και σκόρερ ο Σίριλ Ντέσερς στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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