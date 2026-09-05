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Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Την παράσταση «Μήδεια»του Ευριπίδη με πρωταγωνίστρια την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Nikita Milivojević, παρακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχάρη θερμά την σπουδαία ηθοποιό και το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ που την πλαισίωσε, με τη Ρένη Πιττακή, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον 'Αρη Λεμπεσόπουλο μεταξύ άλλων.

Η παράσταση φιλοξενήθηκε από το φεστιβάλ Παπάγου, που φέτος διοργανώνεται για 32η χρονιά.

{https://x.com/androulakisnick/status/2096126076078493903}