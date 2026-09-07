Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ παρουσιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσιάζει αυτή την ώρα αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και τον τρόπο που θα εφαρμοστούν.

Την εξειδίκευση των εξαγγελιών κάνουν ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

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Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν:

1) Στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.

2) Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027.

3) Στο στεγαστικό, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία.

4) Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς.

5) Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ,

6) Αντίστοιχη απαλλαγή, έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους.

7) Στην ενέργεια, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

8) Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.

9) Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά, με την αρχή να γίνεται το 2027 από την περιφέρεια και την εφαρμογή στην Αττική να ακολουθεί το 2029.

10) Τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία, ώστε το νέο πλαίσιο να ξεχωρίζει όσους τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

11) Για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028.

12) Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.

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