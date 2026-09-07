Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσιάζει αυτή την ώρα αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και τον τρόπο που θα εφαρμοστούν.
Την εξειδίκευση των εξαγγελιών κάνουν ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Παρακολουθήστε Live:
{https://www.youtube.com/watch?v=OExuvTMHTSA}
Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν:
1) Στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.
2) Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027.
3) Στο στεγαστικό, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία.
4) Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς.
5) Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ,
6) Αντίστοιχη απαλλαγή, έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους.
7) Στην ενέργεια, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.
8) Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.
9) Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά, με την αρχή να γίνεται το 2027 από την περιφέρεια και την εφαρμογή στην Αττική να ακολουθεί το 2029.
10) Τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία, ώστε το νέο πλαίσιο να ξεχωρίζει όσους τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
11) Για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028.
12) Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.
LIVE
-
Μειώσεις τεκμηρίων στα ταξί13:21:09
-
Απαλλαγή για «συνεπείς» ελεύθεροι επαγγελματίες13:20:06
Προϋποθέσεις:
-
Εξειδίκευση φορολογικών μέτρων13:14:40
Τον λόγο πήρε ο υφυπουργός, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος εξειδικεύει τα φορολογικά μέτρα.
-
Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο - Αναλυτικά οι δράσεις13:08:30
-
Νέο Δανειοδοτικό και Εγγυoδοτικό πρόγραμμα13:07:10
-
Ενίσχυση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - Αναλυτικά13:02:19
-
Επιπλέον μέτρα για το Στεγαστικό13:00:39
-
Σπίτι μου ΙΙΙ12:58:21
-
Παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα12:56:59
Τον λόγο πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος ανέλυσε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
-
Οικογένειες - Νέα γενιά12:51:24
-
Επιχειρήσεις - Επενδύσεις12:47:24
-
Τι κερδίζουν οι αγρότες - Παραδείγματα12:46:00
-
Αγρότες12:43:44
-
Τι κερδίζουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα - Παραδείγματα12:42:38
-
Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα12:39:43
-
Τι θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι - Παραδείγματα12:37:44
-
Δημόσιοι υπάλληλοι12:35:47
Για τους δημόσιους υπάλληλους:
-
Τι θα λάβουν οι συνταξιούχοι - Παραδείγματα12:34:37
-
Συνταξιούχοι12:31:35
Για τους συνταξιούχους:
-
Ελεύθεροι επαγγελματίες12:28:59
Για τους «συνεπείς» ελεύθερους επαγγελματίες:
-
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
-
Αρχίζει η εξειδίκευση των μέτρων ανά κοινωνική ομάδα12:24:59
Τον λόγο πήρε ο Θάνος Πετραλιάς.
-
Κουμπαράς για τη νέα γενιά12:20:57
-
Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων12:20:24
-
Στεγαστικό πρόβλημα12:18:22
-
Αύξηση κατώτατου μισθού12:17:08
-
«Από το 2027 καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους»12:16:11
Το πακέτο συμπληρώνεται από την «τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής».
«Από το 2027 καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία».
«Στόχος η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% την επόμενη τριετία. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές«.
-
«Κοιτάζουμε ξανά στα μάτια τους συνταξιούχους»12:12:08
Αυξάνουμε από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου, είπε ο κ. Πιερρακάκης για τους συνταξιούχους.
«Αυτό το μέτρο μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν από 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια», τόνισε.
-
«Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών»12:08:34
Την παρουσίαση ξεκίνησε ο υπουργός Οικονομικών.
Μιλώντας για τους ελεύθερους επαγγελματίες έκανε αναφορά στο myData, τονίζοντας: «Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών».
«Θα εφαρμοστεί και στα ταξί», είπε.
«Μηδενίζουμε τον φόρο έως 20.000 για αγρότες και τρίτεκνους», τόνισε, κάνοντας αναφορά στο δημογραφικό.
-
«Ξέχασε» ολόκληρες ομάδες και την ακρίβεια11:58:46
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl8woqjxfr7l?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Ρεύμα: Στη μέγγενη η εξαγγελία για μείωση 30% – Αέριο και πετρέλαιο αλλάζουν την εξίσωση11:58:16
Σημαντική απόσταση χωρίζει, με τα σημερινά δεδομένα, την κυβερνητική εξαγγελία για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% στην τριετία 2027-2029 από μια πραγματική και μετρήσιμη ελάφρυνση αντίστοιχου μεγέθους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Και αυτό σε μια συγκυρία κατά την οποία το ενεργειακό περιβάλλον γίνεται εκ νέου δυσμενές, με το φυσικό αέριο να διαπραγματεύεται στα 72,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το πετρέλαιο στα επίπεδα των 90 δολαρίων το βαρέλι.
Διαβάστε εδώ αναλυτικά.
-
Μείωση ΦΠΑ: Το «όχι» Μητσοτάκη και τα ψιλά γράμματα της μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος11:56:13
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε εκ νέου χθες από τη ΔΕΘ το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, λέγοντας ότι μόνο ένα μικρό μέρος της μείωσης θα φτάσει τελικά στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.
Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία περίπου το 20% μιας μείωσης του ΦΠΑ περνά στις τελικές τιμές. Με απλά λόγια, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι αν μειωθεί ο φόρος κατά 10 ευρώ, ο καταναλωτής μπορεί να δει όφελος μόλις περίπου 2 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις ή να χαθεί μέσα στις υπόλοιπες αυξήσεις του κόστους.
Διαβάστε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ.
-
Επίδομα 500 ευρώ: Οι δικαιούχοι και η πρώτη καταβολή που αργεί11:55:01
Ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και τη θέσπιση μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.
Η νέα παροχή αφορά περίπου 720.000 εργαζομένους στο Δημόσιο και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από το 2027, με την πρώτη πληρωμή να αναμένεται τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους
Δείτε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ.
-
Σφοδρές αντιδράσεις συνταξιούχων για τα μέτρα11:54:17
Έντονη είναι η αντίδραση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους.
Διαβάστε εδώ αναλυτικά.
-