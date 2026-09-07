Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ παρουσιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσιάζει αυτή την ώρα αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και τον τρόπο που θα εφαρμοστούν.

Την εξειδίκευση των εξαγγελιών κάνουν ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Παρακολουθήστε Live:

{https://www.youtube.com/watch?v=OExuvTMHTSA}

Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν:

1) Στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.

2) Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027.

3) Στο στεγαστικό, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία.

4) Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς.

5) Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ,

6) Αντίστοιχη απαλλαγή, έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους.

7) Στην ενέργεια, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

8) Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.

9) Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά, με την αρχή να γίνεται το 2027 από την περιφέρεια και την εφαρμογή στην Αττική να ακολουθεί το 2029.

10) Τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία, ώστε το νέο πλαίσιο να ξεχωρίζει όσους τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

11) Για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028.

12) Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.


LIVE

  • Μειώσεις τεκμηρίων στα ταξί

    13:21:09

    tekmiria taxi a390cb57e59d5f95

  • Απαλλαγή για «συνεπείς» ελεύθεροι επαγγελματίες

    13:20:06

    eleftheroi2 7f213e7077d20551

    Προϋποθέσεις:

    eleftheroi3 3a60fb561ca4987e

  • Εξειδίκευση φορολογικών μέτρων

    13:14:40

    Τον λόγο πήρε ο υφυπουργός, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος εξειδικεύει τα φορολογικά μέτρα.

  • Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο - Αναλυτικά οι δράσεις

    13:08:30

    klimatiko a237878cc48da1ae

    klimatiko2 1684b395d7438bbf

  • Νέο Δανειοδοτικό και Εγγυoδοτικό πρόγραμμα

    13:07:10

    daneiodotiko e00114e5598c6e8b

  • Ενίσχυση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - Αναλυτικά

    13:02:19

    ependiseis de172ab4f4984cb4

    ependiseis2 330e093960552b88

  • Επιπλέον μέτρα για το Στεγαστικό

    13:00:39

    stegastiko3 841a30614c66c49b

  • Σπίτι μου ΙΙΙ

    12:58:21

    spiti mou 51d913b1ab783034

  • Παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα

    12:56:59

    Τον λόγο πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος ανέλυσε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

    stegastiko2 a2f8d83c14c75b90

  • Οικογένειες - Νέα γενιά

    12:51:24

    oikogeneies 1fa831f150a8f5e2

  • Επιχειρήσεις - Επενδύσεις

    12:47:24

    epixeiriseis2 de8b7087896bfc79

  • Τι κερδίζουν οι αγρότες - Παραδείγματα

    12:46:00

    agrotes2 1b64449d75d770c9

  • Αγρότες

    12:43:44

    agrotes 60e9374e533d5ede

  • Τι κερδίζουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα - Παραδείγματα

    12:42:38

    idiotikos2 980201c62cc51856

  • Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

    12:39:43

    idiotikos 809344e15fa58c68

  • Τι θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι - Παραδείγματα

    12:37:44

    dimosioi2 7f30293749a55194

  • Δημόσιοι υπάλληλοι

    12:35:47

    Για τους δημόσιους υπάλληλους:

    dimosioi 356d80312e5f2070

  • Τι θα λάβουν οι συνταξιούχοι - Παραδείγματα

    12:34:37

    sintaxiouxoi2 16aa3a03f9583aff

  • Συνταξιούχοι

    12:31:35

    Για τους συνταξιούχους:

    sintaxiouxoi 8f164004e8320419

  • Ελεύθεροι επαγγελματίες

    12:28:59

    Για τους «συνεπείς» ελεύθερους επαγγελματίες:

    eleftheroi 89dfce7525d94fcd

  • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

    • Αρχίζει η εξειδίκευση των μέτρων ανά κοινωνική ομάδα

      12:24:59

      Τον λόγο πήρε ο Θάνος Πετραλιάς.

    • Κουμπαράς για τη νέα γενιά

      12:20:57

      koubaras 60362036d7ecb9d4

      koubaras2 2f1ab71b85b4baa0

    • Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων

      12:20:24

      kostos pie 73c4a4ff5b56c082

    • Στεγαστικό πρόβλημα

      12:18:22

      stegastiko 9a1bb82f092d5db8

    • Αύξηση κατώτατου μισθού

      12:17:08

      katotatos 7977dd54f585c9a8

    • «Από το 2027 καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους»

      12:16:11

      Το πακέτο συμπληρώνεται από την «τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής».

      «Από το 2027 καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία».

      «Στόχος η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% την επόμενη τριετία. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές«.

    • «Κοιτάζουμε ξανά στα μάτια τους συνταξιούχους»

      12:12:08

      Αυξάνουμε από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου, είπε ο κ. Πιερρακάκης για τους συνταξιούχους.

      «Αυτό το μέτρο μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν από 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια», τόνισε.

    • «Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών»

      12:08:34

      Την παρουσίαση ξεκίνησε ο υπουργός Οικονομικών.

      Μιλώντας για τους ελεύθερους επαγγελματίες έκανε αναφορά στο myData, τονίζοντας: «Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών».

      «Θα εφαρμοστεί και στα ταξί», είπε.

      «Μηδενίζουμε τον φόρο έως 20.000 για αγρότες και τρίτεκνους», τόνισε, κάνοντας αναφορά στο δημογραφικό.

    • «Ξέχασε» ολόκληρες ομάδες και την ακρίβεια

      11:58:46

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dl8woqjxfr7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

    • Ρεύμα: Στη μέγγενη η εξαγγελία για μείωση 30% – Αέριο και πετρέλαιο αλλάζουν την εξίσωση

      11:58:16

      Σημαντική απόσταση χωρίζει, με τα σημερινά δεδομένα, την κυβερνητική εξαγγελία για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% στην τριετία 2027-2029 από μια πραγματική και μετρήσιμη ελάφρυνση αντίστοιχου μεγέθους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

      Και αυτό σε μια συγκυρία κατά την οποία το ενεργειακό περιβάλλον γίνεται εκ νέου δυσμενές, με το φυσικό αέριο να διαπραγματεύεται στα 72,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το πετρέλαιο στα επίπεδα των 90 δολαρίων το βαρέλι.

      Διαβάστε εδώ αναλυτικά.

    • Μείωση ΦΠΑ: Το «όχι» Μητσοτάκη και τα ψιλά γράμματα της μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος

      11:56:13

      Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε εκ νέου χθες από τη ΔΕΘ το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, λέγοντας ότι μόνο ένα μικρό μέρος της μείωσης θα φτάσει τελικά στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.

      Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία περίπου το 20% μιας μείωσης του ΦΠΑ περνά στις τελικές τιμές. Με απλά λόγια, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι αν μειωθεί ο φόρος κατά 10 ευρώ, ο καταναλωτής μπορεί να δει όφελος μόλις περίπου 2 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις ή να χαθεί μέσα στις υπόλοιπες αυξήσεις του κόστους.

      Διαβάστε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ.

    • Επίδομα 500 ευρώ: Οι δικαιούχοι και η πρώτη καταβολή που αργεί

      11:55:01

      Ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και τη θέσπιση μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.

      Η νέα παροχή αφορά περίπου 720.000 εργαζομένους στο Δημόσιο και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από το 2027, με την πρώτη πληρωμή να αναμένεται τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους

      Δείτε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ.

    • Σφοδρές αντιδράσεις συνταξιούχων για τα μέτρα

      11:54:17

      Έντονη είναι η αντίδραση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους.

      Διαβάστε εδώ αναλυτικά.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

# TAGS

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: 8 ευρώ το μήνα και μικρές αυξήσεις τον Δεκέμβριο

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: 8 ευρώ το μήνα και μικρές αυξήσεις τον Δεκέμβριο

«Κώστα πόσο πάνε τα καπνά;»- Τόσο εκτιμά τον Καραμανλή ο Μητσοτάκης

«Κώστα πόσο πάνε τα καπνά;»- Τόσο εκτιμά τον Καραμανλή ο Μητσοτάκης

Μείωση ΦΠΑ: Το «όχι» Μητσοτάκη και τα ψιλά γράμματα της μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος

Μείωση ΦΠΑ: Το «όχι» Μητσοτάκη και τα ψιλά γράμματα της μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος

Ρεύμα: Στη μέγγενη η εξαγγελία για μείωση 30% – Αέριο και πετρέλαιο αλλάζουν την εξίσωση

Ρεύμα: Στη μέγγενη η εξαγγελία για μείωση 30% – Αέριο και πετρέλαιο αλλάζουν την εξίσωση

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη

JTI: H εταιρεία με τις ιαπωνικές καταβολές στην 90η ΔΕΘ

JTI: H εταιρεία με τις ιαπωνικές καταβολές στην 90η ΔΕΘ

Chase the Wild στο Μόναχο: Δύο μέρες με τη νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 στη βαυαρική πρωτεύουσα

Chase the Wild στο Μόναχο: Δύο μέρες με τη νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 στη βαυαρική πρωτεύουσα

Το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο απόλυτο σκηνικό του motorsport με το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου

Το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο απόλυτο σκηνικό του motorsport με το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου

AΛΦΑ Experience On Air: Το πιο hot Live Radio Party του Σεπτεμβρίου σε περιμένει στον Πειραιά!

AΛΦΑ Experience On Air: Το πιο hot Live Radio Party του Σεπτεμβρίου σε περιμένει στον Πειραιά!

Επιστροφή στα θρανία με τα Public: Όλα όσα χρειάζονται μαθητές και γονείς

Επιστροφή στα θρανία με τα Public: Όλα όσα χρειάζονται μαθητές και γονείς

Φάρμακα GLP-1 σε παιδιά κάτω των 12 ετών – Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Φάρμακα GLP-1 σε παιδιά κάτω των 12 ετών – Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Μάνη: Το «νέο» ασθενοφόρο που έστειλαν στο Κέντρο Υγείας έχει γράψει σχεδόν 1 εκατ. χιλιόμετρα

Μάνη: Το «νέο» ασθενοφόρο που έστειλαν στο Κέντρο Υγείας έχει γράψει σχεδόν 1 εκατ. χιλιόμετρα

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για συμπλήρωμα διατροφής για την ανδρική σεξουαλική τόνωση

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για συμπλήρωμα διατροφής για την ανδρική σεξουαλική τόνωση

Είναι αλήθεια ότι το πολύ ζεστό νερό καταστρέφει τα μαλλιά;

Είναι αλήθεια ότι το πολύ ζεστό νερό καταστρέφει τα μαλλιά;

Ρεύμα: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους παρόχους μέσω ΔΕΗ- Μικρό το όφελος από τις ΥΚΩ

Ρεύμα: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους παρόχους μέσω ΔΕΗ- Μικρό το όφελος από τις ΥΚΩ

Στην πρώτη γραμμή GSI και GREGY- Τα επόμενα βήματα για τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Στην πρώτη γραμμή GSI και GREGY- Τα επόμενα βήματα για τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Ρεύμα: Στη μέγγενη η εξαγγελία για μείωση 30% – Αέριο και πετρέλαιο αλλάζουν την εξίσωση

Ρεύμα: Στη μέγγενη η εξαγγελία για μείωση 30% – Αέριο και πετρέλαιο αλλάζουν την εξίσωση

Όταν η ζέστη επιμένει τον Σεπτέμβρη: 8 +1 τρόποι να κρατήσετε το σπίτι δροσερό

Όταν η ζέστη επιμένει τον Σεπτέμβρη: 8 +1 τρόποι να κρατήσετε το σπίτι δροσερό

Πώς να αντιμετωπίσετε τη διαρροή νερού από το κλιματιστικό (Βήμα-Βήμα)

Πώς να αντιμετωπίσετε τη διαρροή νερού από το κλιματιστικό (Βήμα-Βήμα)

Ευρωπαϊκή εταιρεία μετατρέπει παλιές ανεμογεννήτριες σε μικρά σπίτια

Ευρωπαϊκή εταιρεία μετατρέπει παλιές ανεμογεννήτριες σε μικρά σπίτια

Σχετικά Άρθρα

Όλες οι αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες

Όλες οι αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες

Οικονομία
Γιώργος Βασιλειάδης: Χιλιοπαιγμένο έργο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Γιώργος Βασιλειάδης: Χιλιοπαιγμένο έργο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Πολιτική
Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Η Ελλάδα χτίζει νέες ενεργειακές γέφυρες και ενισχύει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Η Ελλάδα χτίζει νέες ενεργειακές γέφυρες και ενισχύει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Επιχειρήσεις
Ο Σακελλαρίδης παρουσιάζει στη ΔΕΘ τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς – Κάλεσμα στις δυνάμεις της Αριστεράς (LIVE)

Ο Σακελλαρίδης παρουσιάζει στη ΔΕΘ τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς – Κάλεσμα στις δυνάμεις της Αριστεράς (LIVE)

Πολιτική

NETWORK

Είναι αλήθεια ότι το πολύ ζεστό νερό καταστρέφει τα μαλλιά;

Είναι αλήθεια ότι το πολύ ζεστό νερό καταστρέφει τα μαλλιά;

healthstat.gr
Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Η Ελλάδα χτίζει νέες ενεργειακές γέφυρες και ενισχύει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Η Ελλάδα χτίζει νέες ενεργειακές γέφυρες και ενισχύει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ienergeia.gr
Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ: Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας

Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ: Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Στο Ιπποκράτειο 13χρονη με σοβαρά τραύματα – Έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

Θεσσαλονίκη: Στο Ιπποκράτειο 13χρονη με σοβαρά τραύματα – Έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

healthstat.gr
Φάρμακα GLP-1 σε παιδιά κάτω των 12 ετών – Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Φάρμακα GLP-1 σε παιδιά κάτω των 12 ετών – Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

healthstat.gr
Κ. Χατζηδάκης: Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν

Κ. Χατζηδάκης: Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν

ienergeia.gr
Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ενώνουν δυνάμεις για την ποιότητα του αέρα

Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ενώνουν δυνάμεις για την ποιότητα του αέρα

ienergeia.gr
Ρομπότ κάνει αιμοληψία μόνο του – Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ από τον FDA

Ρομπότ κάνει αιμοληψία μόνο του – Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ από τον FDA

healthstat.gr
ΑΠΟΡΡΗΤΟ