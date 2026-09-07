Ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, φαίνεται πως ενεργοποιεί ξανά την λύση του Ουκρανού επιθετικού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Βόλο και σε αυτή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Το παρών στην αποστολή δηλώνει ο Ουκρανός επιθετικός Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αντικαταστήσει στην ευρωπαϊκή λίστα, τον Αγίουμπ Ελ Καμπί μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στον αγώνα με τον Βόλο.

Αναλυτικά: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκονζάλες.