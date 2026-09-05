Περιμένουν τα νεότερα για τους δυο παίκτες οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ολυμπιακός παρότι προηγήθηκε δεν μπόρεσε να φύγει με το διπλό από το Πανθεσσαλικό καθώς έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο το βράδυ του Σαββάτου 5/9. Ωστόσο, ο αγώνας επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα του Βόλου Μάριου Σιαμπάνη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχασε και τον Τζοέλ Ρόκα στο 58', καθώς σε μονομαχία με τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα προσγειώθηκε άτσαλα και μάλλον, έχει υποστεί σημαντική ζημιά στον ώμο, με τον Χρήστο Θέο να του κάνει ανάταξη.

Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με τον Ζότα να ευστοχεί στο πέναλτι μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί, με τον σκόρερ να αφιερώνει το γκολ στον Μαροκινό.

Ο Βόλος απάντησε στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κόμπα να εκμεταλλεύεται το λάθος του Παναγιώτη Ρέτσου και να κάνει το 1-1.