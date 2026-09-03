Δόθηκε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακό για την League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη διαδικασία δήλωσης της ευρωπαϊκής του λίστας στην UEFA για τη League Phase του Europa League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποφασίζει ποιοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Στη λίστα των «Ερυθρόλευκων» βρίσκονται και τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Λέον Μπέιλι συμπεριλήφθηκαν κανονικά στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι και Ρόκα, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στα παιχνίδια της League Phase.

Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική.

Υπάρχει, πάντως, δυνατότητα αλλαγών στην ευρωπαϊκή λίστα στην πορεία της διοργάνωσης. Σε περίπτωση πρόκρισης στην επόμενη φάση, οι Πειραιώτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τρεις τροποποιήσεις, μέχρι την προθεσμία του Φεβρουαρίου.