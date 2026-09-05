Στον Αλέξη Τσίπρα επιτέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.

Ο Αλέξης Τσίπρας δέχθηκε τα πυρά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση του πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα διλήμματα της επόμενης κάλπης και είπε: ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών.

Στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα.

Όταν μίλησε για την αντιπολίτευση, επέλεξε τον Αλέξη Τσίπρα: «Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα - επόμενο βήμα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια - μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης», είπε.