Ο Γκουστάβο Πουέρτα παρέλαβε το νέο του αυτοκίνητο από τον Ολυμπιακό, την πιο επιτυχημένη ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου, ένα Opel Grandland που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και εξηλεκτρισμένη κίνηση.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα αποτελεί πλέον και επίσημα ένα από τα νέα αστραφτερά πρόσωπα του Ολυμπιακού, έχοντας έρθει στον Πειραιά ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Μαζί με το νέο του συμβόλαιο, ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος απέκτησε και ένα καινούργιο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του στην Ελλάδα.



Πρόκειται για ένα Opel Grandland, το οποίο παραχωρήθηκε στον ποδοσφαιριστή στο πλαίσιο της συνεργασίας της Opel με τον Ολυμπιακό. Το μεγάλο SUV της γερμανικής μάρκας αποτελεί ένα από τα μοντέλα που βρίσκονται στο επίκεντρο της γκάμας της, προσφέροντας σύγχρονη σχεδίαση, αυξημένους χώρους και πολλαπλές επιλογές ως προς το σύστημα κίνησης.

Το SUV που επέλεξε ο Πουέρτα

Το Grandland διατίθεται στην ελληνική αγορά με διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, από υβριδική έως plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρική. Η υβριδική έκδοση χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,2 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με ηλεκτρική υποβοήθηση και αποδίδει συνολικά 145 ίππους.



Το σύστημα μετάδοσης συμπληρώνεται από αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, ενώ η εργοστασιακή μέση κατανάλωση βρίσκεται περίπου στα 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.



Στην αμιγώς ηλεκτρική του εκδοχή, το Grandland αποδίδει 213 ίππους και μπορεί, ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας και την έκδοση, να προσφέρει αυτονομία έως και 582 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP.



Στην κορυφή της ηλεκτρικής γκάμας βρίσκεται το Grandland Electric AWD, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνολική ισχύ 325 ίππων. Η ροπή φτάνει τα 509 Nm, ενώ η αυτονομία της συγκεκριμένης έκδοσης μπορεί να αγγίξει τα 502 χιλιόμετρα.

Πόσο κοστίζει το Opel Grandland στη χώρα μας

Το ενδιαφέρον για το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιεί ο Πουέρτα δεν περιορίζεται στην εμφάνιση και τις δυνατότητές του, αλλά επεκτείνεται και στο value for money που προσφέρει.



Σήμερα, το Opel Grandland έχει τιμή εκκίνησης από 30.200 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα. Η τελική τιμή, βέβαια, εξαρτάται από την έκδοση, τον εξοπλισμό και τις εμπορικές ενέργειες που ισχύουν κάθε περίοδο.



Οι υβριδικές εκδόσεις των 145 ίππων τοποθετούνται περίπου από 30.400 έως 31.900 ευρώ μετά τις σχετικές προσφορές, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό Grandland των 213 ίππων ξεκινά περίπου από τις 38.000 ευρώ με το αντίστοιχο προωθητικό όφελος.

Δεν είναι ο πρώτος «ερυθρόλευκος» με Grandland

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πάντως ένα μικρό προηγούμενο στον Ολυμπιακό. Ένα αντίστοιχο Opel Grandland είχε χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν και ο Ντάνιελ Ποντένσε, όταν αγωνιζόταν στην ομάδα του Πειραιά.



Για τον Πουέρτα, το Grandland θα αποτελέσει το βασικό μέσο μετακίνησής του στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του λόγω της πολύκροτης μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.



Ο Κολομβιανός μέσος αποκτήθηκε από τη Ρασίνγκ Σανταντέρ, με τον Ολυμπιακό να καταβάλλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Το συνολικό κόστος της συμφωνίας αναφέρθηκε ότι μπορεί να φτάσει περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τη μεταγραφή ιστορική για τους «ερυθρόλευκους».



Έτσι, το νέο Opel Grandland γίνεται ένα ακόμη κομμάτι της νέας καθημερινότητας του Πουέρτα στην Ελλάδα. Ένα SUV με έμφαση στην τεχνολογία και τον εξηλεκτρισμό, το οποίο καλείται πλέον να συντροφεύει στους δρόμους της Αττικής έναν από τους πιο πολυσυζητημένους νέους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.