Γνωστοί έγιναν οι οικισμοί στην Ελλάδα όπου καταργείται ο ΕΝΦΙΑ από το 2027. Μάλιστα, η επέκταση του μέτρου αφορά πλέον οικισμούς με 2.000 μόνιμους κατοίκους και όχι 1.500 που ίσχυει έως σήμερα.

Όπως έγινε γνωστό κατά την εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς, από το έτος 2027 απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το όριο ορίζεται σε 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με επιπλέον δημοσιονομικό κόστος 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Το δημοσιονομικό κόστος της συνολικής απαλλαγής που αφορά 12.855 οικισμούς εκτιμάται σε 86 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι πίνακες με τους οικισμούς