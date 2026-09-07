Όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης: «Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και το να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή αλλά συνιστά ενσυναίσθηση».

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ παρουσίασε ή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ από χθες σημειώνονται αντιδράσεις από κοινωνικές ομάδες που είδαν ελάχιστα ή καμία διαφορά από τα μέτρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι συνταξιούχοι, που θα λάβουν μόλις 100 ευρώ επιπλέον μέσα στο σημερινό περιβάλλον ακρίβειας.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης: «Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και το να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή αλλά συνιστά ενσυναίσθηση».

Οι κερδισμένοι – Τι ανακοίνωσε

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, «καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των 3ετιών» και «από το 2027 η προκαταβολή φορου θα μειωθεί στο 50% από το 55% και θα γίνει μια σταθερή αποκλιμάκωση κάθε 5 μονάδες κάθε χρόνο». «Για την πρώτη χρονιά εφαρμογής, το μέτρο έχει δημοσιονομικό κόστος 400.000 ευρώ», τόνισε.

Για τις επιχειρήσεις δήλωσε ότι «από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα».

Για τους αγρότες, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι «Μηδενίζουμε τον φόρο έως 20.000 ευρώ για κατ’ επάγγελμα αγρότες».

Για τους συνταξιούχους δήλωσε ότι αυξάνεται σε 400 ευρώ η ενίσχυση του Νοεμβρίου με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους από το 2027 θεσπίζουμε έπειτα από 15 χρόνια ενίσχυση Χριστουγέννων.

Επίσης ο υπουργός ανακοίνωσε, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, πρώτα από την Περιφέρεια και μετά στην Αττική.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, που φτάνει τα 2.200 για Δυτική Μακεδονία

Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις στη στέγαση, ο υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισ. ευρώ και αύξηση σε 15% του φόρου μεταβίβασης

Επίσης βάσει των ανακοινώσεων, ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021, τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 αύξηση 54% σε επτά χρόνια.

Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν:

Την απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος,

τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους, σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026,

τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και τη διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο 2026,

τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027,

τη θέσπιση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο έτη από τη γέννησή τους, όπου η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών,

τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο 2027 για τον ιδιωτικό τομέα,

την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ξεκινώντας από την Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη,

τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028 ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%,

τη θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων,

τη τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων,

τη κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και

την αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν μεταξύ άλλων και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τίθεται στόχος για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ (1.300 ευρώ με τις τριετίες) έως το 2028 από 920 ευρώ σήμερα, μέσω δύο αυξήσεων που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών, και άλλα. Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028 αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επιπλέον μια σειρά μέτρων που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, όπως η τριετής απαλλαγή από τον φόρο κενών ακινήτων που ενοικιάζονται, η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια και οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατείνονται. Επιπροσθέτως εισάγεται ένα νέο μέτρο για τον περιορισμό της ζήτησης κατοικιών από τρίτες χώρες και συνεπώς τη μείωση της πίεσης στις τιμές των ακινήτων, το οποίο προβλέπει την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). Επιπλέον θεσμοθετείται νέο Πρόγραμμα “Σπίτι μου IΙI” για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Επιπροσθέτως 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δύο νέων προγραμμάτων αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψος 1,1 δισ. ευρώ και ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ που με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σύνολο δανείων 5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μελών Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτερων στελεχών διανέμονται ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές από τη συμμετοχή στα κέρδη που σήμερα φορολογούνται με τον συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων 5%, οι αμοιβές αυτές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 60.000 ευρώ θα φορολογούνται από 1/1/2027 με 15%.

Το συνολικό κόστος των νέων μέτρων που δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί εκτιμάται σε 605 εκατ. για το 2026 και 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Επιπλέον τα μέτρα που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, έχουν δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται σε 940 εκατ. ευρώ το 2026 και 2,8 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 5,4 δισ. ευρώ έως το 2030. Συνεπώς το συνολικό ετήσιο κόστος των μέτρων που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί (θεσμοθετημένα και μη) εκτιμάται σε 1,54 δισ. ευρώ για το 2026 και 5 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 9 δισ. ευρώ έως το 2030.

«Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν φιλοδωρήματα. Ζητούν αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη»

Το ΕΝΔΙΣΥ χαρακτηρίζει ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, επισημαίνοντας ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν ανάγκη από εφάπαξ επιδόματα, αλλά από μόνιμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους, οι οποίες θα αντισταθμίζουν τις απώλειες που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια και θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

«Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν φιλοδωρήματα. Ζητούν αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη», τονίζει το ΕΝΔΙΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, που αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, με βασική προϋπόθεση το ηλικιακό όριο των 65 ετών.

Το Δίκτυο θεωρεί αδικαιολόγητο τον αποκλεισμό περισσότερων από 300.000 συνταξιούχων κάτω των 65 ετών, οι οποίοι, όπως επισημαίνει, αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένες ανάγκες και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνταξιούχοι δεύτερης κατηγορίας.

«Δεν μπορεί η ηλικία των 65 ετών να αποτελεί κριτήριο για το ποιος δικαιούται στήριξη και ποιος όχι», σημειώνει το ΕΝΔΙΣΥ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ