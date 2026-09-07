«Πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονεία δεν είδα τίποτε άλλο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού» τόνισε ο Γιώργος Βασιλειάδης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ άσκησε ο Γιώργος Βασιλειάδης, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Ο κ. Βασιλειάδης χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού «ένα έργο χιλιοπαιγμένο», υποστηρίζοντας ότι αντί να περιορίζουν, διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

«Εγώ είμαι του ρεμπέτικου»

Σχολιάζοντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στους στίχους του τραγουδιού «Δίδυμα φεγγάρια», με αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Βασιλειάδης απάντησε με μουσική αναφορά.

«Ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι του ελαφρολαϊκού. Εγώ ως Πειραιώτης είμαι του ρεμπέτικου, οπότε μάλλον θα απαντούσα με τα “Ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα”», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εδώ και οκτώ χρόνια επαναλαμβάνει τις ίδιες υποσχέσεις «χωρίς καμία αλλαγή».

«Παροχολογία με ψίχουλα για λίγους»

Ο κ. Βασιλειάδης υποστήριξε ότι από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν προέκυψε κάποιο συνολικό σχέδιο για την πορεία της χώρας.

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«Πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονεία δεν είδα τίποτε άλλο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού», είπε, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις «ένα έργο χιλιοπαιγμένο» που, όπως ανέφερε, «διευρύνει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «παροχολογία με ψίχουλα για λίγους», υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσιάστηκε κανένα όραμα για την επόμενη ημέρα.

«Δεν είδα κανένα όραμα για το αύριο, δεν είδα κανένα όραμα για το πού θέλει να πάρει αυτή η χώρα. Κανένα σχέδιο για το πώς η χώρα θα πορευτεί μόλις τελειώσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε.

«Ο ίδιος δημιούργησε τα αδιέξοδα που τώρα λέει ότι θα διορθώσει»

Σύμφωνα με τον Γιώργο Βασιλειάδη, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως λύσεις προβλήματα που η ίδια δημιούργησε.

Όπως υποστήριξε, ο πρωθυπουργός «θέλει να κανονικοποιήσει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο», ενώ η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί, όπως είπε, να παρουσιάσει «ένα ολοκληρωμένο πλάνο, έναν ολοκληρωμένο νέο ορίζοντα για τη χώρα».

Αναφερόμενος στις προηγούμενες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, έφερε ως παράδειγμα τον ΦΠΑ, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί στο παρελθόν για τη μείωσή του.

«Δεν έχουν περάσει πολλές ΔΕΘ από τότε που ο Πρωθυπουργός υποσχόταν τη μείωση του ΦΠΑ, που κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα για αύξηση και είχε δεσμευτεί ότι στο τέλος της θητείας ο ΦΠΑ θα μειωθεί. Αυτό πλέον είναι παραμύθια», είπε.

Και πρόσθεσε «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να μιλάει ούτε για αξιοπιστία ούτε για το αύριο. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος τελειώνει μαζί με μια πολιτική η οποία κατέστρεψε τα παραγωγικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Έρχεται να μας πει ότι θα διορθώσει τα αδιέξοδα που ο ίδιος δημιούργησε».

«Ο κουμπαράς της νέας γενιάς...»

Ο κ. Βασιλειάδης σχολίασε και την αναφορά του πρωθυπουργού στον «κουμπαρά της νέας γενιάς» και τον «κουμπαρά των παιδιών».

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη εξαγγελία δείχνει, κατά την άποψή του, την απόσταση της κυβέρνησης από την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

«Μίλησε για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, τον κουμπαρά των παιδιών, δείχνοντας για ακόμα μια φορά πόσο αποκομμένοι είναι από την πραγματικότητα του μέσου ελληνικού νοικοκυριού», σημείωσε.

«Έχουμε μπροστά μας μήνες μέχρι τις εκλογές»

Σχετικά με τη δήλωσή του ότι «ο κ. Μητσοτάκης τελειώνει», ο Γιώργος Βασιλειάδης υποστήριξε ότι μέχρι τις εθνικές εκλογές οι κοινωνικές ανισότητες θα συνεχίσουν να εντείνονται.

«Έχουμε μπροστά μας κάποιους μήνες ακόμα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σε αυτούς τους μήνες οι κοινωνικές ανισότητες θα εντείνονται, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόθεση από μεριάς της κυβέρνησης να αλλάξει αυτή η κατάσταση», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «παρεοκρατία» που, όπως είπε, συνεχίζει «το ίδιο έργο», υποστηρίζοντας ότι αυτό φάνηκε και από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

«Στόχος δικός μας είναι να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική σε αυτό το αδιέξοδο. Ότι μπορούμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς, να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο», τόνισε.

Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα και Μητσοτάκη

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική του ΠΑΣΟΚ ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελούν «τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», ο κ. Βασιλειάδης απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Δεν θέλω να σχολιάσω τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του και για το ποιον επιλέγει να έχει αντίπαλο», είπε.

Κατά τον ίδιο, «ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να έχει αντίπαλο την προοδευτική παράταξη», επιλογή για την οποία, όπως ανέφερε, «κρίνεται και από τον ελληνικό λαό».

«Εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό, ούτε η ελληνική κοινωνία να περιμένει πότε ο καθένας θα αποφασίσει με ποιους θέλει να πάει και ποιους θέλει να αφήσει», πρόσθεσε.

«Δεν βάζουμε πήχη στις δημοσκοπήσεις – Τον βάζουμε στις εκλογές»

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και στους εκλογικούς στόχους της ΕΛ.Α.Σ., ο Γιώργος Βασιλειάδης υπογράμμισε ότι το κόμμα δεν θέτει ως βασικό κριτήριο τα δημοσκοπικά ποσοστά.

«Εμείς δεν βάζουμε πήχεις σε δημοσκοπήσεις, εμείς βάζουμε πήχεις σε εκλογές και στις εκλογές θέλουμε να φέρουμε την πολιτική ανατροπή και την πολιτική αλλαγή», δήλωσε.

«Θέλουμε να ταράξουμε τα νερά, να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να υπάρχει εναλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Ο πήχης μας είναι η αλλαγή της πολιτικής», κατέληξε.