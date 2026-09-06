Έτσι αντιλαμβάνεται το Μαξίμου την στάση του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και την πολυφωνία!

Καταρχήν να πούμε πως η παρέμβασή μας αυτή δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο των ερωτήσεων των συναδέλφων δημοσιογράφων.

Έχει να κάνει με την καθεστωτική αντίληψη του Μεγάρου Μαξίμου και προσωπικά του πρωθυπουργού απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Όποιο μέσο ενημέρωσης βρισκόταν στο χώρο της μη στηριξης του Κ. Μητσοτάκη δεν έλαβε ερώτηση στη ΔΕΘ. Ή τουλάχιστον δεν έλαβε έως ότου τα τηλεοπτικά κανάλια (πλην ΕΤ-2) και τα μεγάλα ραδιόφωνα κάλυπταν ζωντανά τη συνέντευξη!

Μεταξύ αυτών πχ η «Εφημερίδα των Συντακτών», άλλες εφημερίδες κοκ όπως και τα μέσα όπως ο «Ριζοσπάστης». Όπως και κορυφαίες ενημερωτικές ιστοσελίδες που δεν ταυτίζονται με την κυβέρνηση.

Ακόμα και το μεγαλύτερο ειδησεογραφικό κανάλι, το Μega, πήρε ερώτηση αν δεν κάνουμε λάθος από τα τελευταία πανελλαδικά τηλεοπτικά κανάλια, για την ακρίβεια το τελευταίο!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προσβλητική συμπεριφορά για τους πολίτες, καθεστωτική αντίληψη για την ενημέρωση!

ΥΓ1: Και για να κατανοήσει κανείς πόσο βαθιά καθεστωτική αντίληψη για την ενημέρωση έχει το Μαξίμου είναι ότι δεν είχε κάποιο κίνδυνο από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης. Ο πρωθυπουργός θα απαντούσε όπως ήθελε, ο δημοσιογράφος δεν θα είχε δικαίωμα να σχολιάσει, ούτε καν να ξαναρωτήσει.

ΥΓ2: Αλήθεια το Μαξίμου πιστεύει ότι έτσι θα ελέγξει τη δημοσιογραφία, ειδικά την εποχή του διαδικτύου;