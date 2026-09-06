Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε ανάρτησή του.

Έντονη είναι η αντίδραση μερίδας του δικηγορικού κόσμου στις φορολογικές και οικονομικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, με τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρη Βερβεσό, να χαρακτηρίζει τα μέτρα ανεπαρκή και να κάνει λόγο για εξαγγελίες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χαρακτηριστικό τίτλο «ΜΙΑ ΣΚΕΤΗ ΑΠΟ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ», ο Δημήτρης Βερβεσός επιχειρεί να αποτιμήσει μία προς μία τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό όφελος για τη μεγάλη πλειονότητα των δικηγόρων θα είναι περιορισμένο.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου για τους δικηγόρους που δραστηριοποιούνται ως ατομικές επιχειρήσεις, από το 55% στο 50% από το 2027. Ο ίδιος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα της προκαταβολής φόρου, την οποία χαρακτηρίζει ως άτοκη χρηματοδότηση του Δημοσίου μέσω εισοδημάτων που δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί.

Παράλληλα, αναφέρεται στη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τις δικηγορικές εταιρείες, από το σημερινό 80% προς το 50% σε βάθος χρόνου. Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση κινείται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, αφήνοντας περιορισμένο άμεσο όφελος για τον κλάδο.

Αναλυτικά:

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«Αποτίμηση εξαγγελιών ΔΕΘ για Δικηγόρους Αθηνών: «ΜΙΑ ΣΚΕΤΗ ΑΠΟ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ»

Μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5%(!!!) απο 55% σε 50% από το 2027 για τους ατομικώς επιχειρούντες (ήτοι «ψίχουλα» στην ετήσια άδικη μέρους μας άτοκη δανειοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από μη εισέτι εισπραχθέντα εισοδήματα) και 5% κάθε έτος από το 2027 για τις δικηγορικές εταιρειες από το σημερινό 80% με ορίζοντα το 50% το 2033(!!!) Ήτοι ζήσε Μάη μου…

Μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τις δικηγορικές εταιρείες κατά 50% το 2028 και κατάργηση το 2029(αυτό κάτι είναι για να λέμε κι αλήθειες έστω κι αν μας αντιμετωπίζει άνισα σε σχέση με τις λοιπές δικηγορικές εταιρείες της Περιφέρειας που το καταργεί από του χρόνου.

Μείωση της προσαύξησης του τεκμαρτού μόνο ως προς την επαύξηση και μόνο για τους «συνεπείς» δηλ μόνο αυτούς που δηλώνουν υπέρτερο εισοδήματα του τεκμαρτού κατά 5%(!!!),και καταβάλλουν εμπρόθεσμα όλες τις φορολογικες υποχρεωσεις τους (δηλ ένα πενιχρό ποσοστό μείωσης για ένα πολύ μικρό κύκλο φορολογουμένων

Μείωση του τεκμαρτού προσδιορισμού για όσους δικηγόρους ή εταιρείες απασχολούν υπαλλήλους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (δηλ για πολύ υψηλού ετήσιου τζίρου γραφεία και εταιρείες,που απασχολούν τέτοιο προσωπικό και ουχι για τη συντριπτική πλειοψηφία που συνεργάζεται {όσοι συνεργάζονται…}με ασκούμενους, δικηγόρους με πάγια ή με «μπλοκάκι»)

Με άλλα λόγια για άλλη μια χρονιά-έστω και προεκλογική- “άνθρακες ο θησαυρός” ώ άνδρες και γυναίκες Αθηναίοι …δικηγόροι.

Βεβαια σε σχέση με πέρυσι-που δεν έδωσε τίποτα-φέτος κάτι (…) θα έχουν να ψελλίσουν οι φιλο-κυβερνητικοί συνδικαλιστές Και « ΟΛΑ ΑΥΤΑ» ενόψει εκλογών, πριν την επόμενη ΔΕΘ δηλ εν άλλοις λόγοις μια ακόμα «σκέτη από γιουβέτσι» όπως λέει και η γνωστή ρήση».

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