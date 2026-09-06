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Οι εναέριες επιχειρήσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, καθώς οι ρίψεις πραγματοποιήθηκαν με ακρίβεια πάνω στα σημεία όπου εντοπίζονταν οι φλόγες.

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Δροσοπηγή Αφιδνών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Δροσοπηγής και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες ρίψεις νερού, προκειμένου να ανακοπεί γρήγορα η εξάπλωση των φλογών.

Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακουν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2096511143632044183}

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Οι εναέριες επιχειρήσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, καθώς οι ρίψεις πραγματοποιήθηκαν με ακρίβεια πάνω στα σημεία όπου εντοπίζονταν οι φλόγες, περιορίζοντας άμεσα την πυρκαγιά πριν αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0QPg8fh8Cc9snC5Ym6ZsucrtrGwjG4KpwRLxNvNjDtkTag4ZeCYhy2XDfcktB8EETl&id=100063813010033}

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων δεν έχει εξαλειφθεί. Η επιφυλακή κρίθηκε απαραίτητη ώστε τυχόν νέα εστία να αντιμετωπιστεί άμεσα.