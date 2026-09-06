Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με αιχμή την ακρίβεια, τους μισθούς, το αυξημένο κόστος ενέργειας και τις ανάγκες των συνταξιούχων, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιχειρεί να διαμορφώσει μια διαφορετική ατζέντα απέναντι στις εξαγγελίες της κυβέρνησης από τη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι επιμέρους παρεμβάσεις δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η πολιτική για τους μισθούς. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ παράλληλα προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027 και επιδίωξη για μέσο μισθό άνω των 1.800 ευρώ έως το 2030.

Η ΕΛ.Α.Σ. θεωρεί ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να λειτουργεί ως «ταβάνι» για τις αμοιβές και προτείνει την επίτευξη των 1.000 ευρώ ήδη μέσα στο 2027, με στόχο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, ζητά την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά:

«ΜΙΣΘΟΙ

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Ο κατώτατος ως ταβάνι ή καλύτερες αμοιβές για όλους τους εργαζόμενους;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κατώτατος μισθός 1.000€ έως τον Ιανουάριο του 2028. Μείωση 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από 1.4.2027. Μέσος μισθός πάνω από 1.800€ έως το 2030

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Κατώτατος μισθός 1.000€ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800€ στο τέλος της τετραετίας. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά εργασίας.

Στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι καλύτερες αμοιβές, ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις και περισσότερη δύναμη στον εργαζόμενο.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Παρακολουθούμε τις τιμές ή παρεμβαίνουμε για να τις συγκρατήσουμε;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δεν προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη. Δεν προβλέπονται έλεγχοι απέναντι στα καρτέλ.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη, με εκτιμώμενο όφελος άνω των 600€ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Λειτουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Καταγραφής Τιμών «Από το Χωράφι στο Ράφι». Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους ανά κρίκο της αλυσίδας. Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ουσιαστικοί έλεγχοι απέναντι στα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές.

Η ακρίβεια απαιτεί έλεγχο της αγοράς και παρέμβαση στις τιμές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Μια φοροελάφρυνση ή πραγματικό δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Από το 2027, κατάργηση ΕΝΦΙΑ και μείωση τεκμηρίων κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους – 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Εθνικό Πρόγραμμα «Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου» για κατοίκους οικισμών έως 1.000 κατοίκους.

Ψηφιακή κάρτα ενίσχυσης για το πρόσθετο κόστος ζωής σε μετακινήσεις, καύσιμα, θέρμανση, ενέργεια και βασικά αγαθά, με αυξημένη στήριξη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.Εγγυημένη πρόσβαση σε υγεία, φάρμακα, συγκοινωνίες και βασικές υπηρεσίες, καθώς και στήριξη στέγασης για δημόσιους λειτουργούς.

Περιφερειακή σύγκλιση σημαίνει να μπορείς να ζήσεις, να δουλέψεις και να μεγαλώσεις την οικογένειά σου στον τόπο σου.

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Μείωση στη χονδρική ή πραγματική μείωση στον λογαριασμό;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Από 1/1/2027, μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ. Σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Ελάχιστη Εγγυημένη Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε νοικοκυριό, σε σταθερή και προσιτή τιμή, με στόχο μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, μέσω και μακροχρόνιων συμβάσεων με παραγωγούς ΑΠΕ.

Ενίσχυση του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ για συγκράτηση των τιμών και προστασία των νοικοκυριών.

Η ενεργειακή πολιτική δεν κρίνεται στα χρηματιστήρια. Κρίνεται στον λογαριασμό που φτάνει στο σπίτι.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

27 λεπτά τη μέρα ή πραγματική στήριξη;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αύξηση επιδόματος από 300€ σε 400€ τον χρόνο ενώ ισχύουν ηλικιακά, εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια. Η πραγματική ενίσχυση: 100€ τον χρόνο — 27 λεπτά την ημέρα.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, με όφελος 360–720€ ετησίως. Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Ειδική ενίσχυση για οικογένειες που φροντίζουν ανθρώπους με Αλτσχάιμερ και άνοια.

Η στήριξη των συνταξιούχων είναι φάρμακα, φροντίδα και αξιοπρέπεια κάθε μέρα».

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