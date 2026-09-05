Με την προηγούμενη διεύρυνση των κριτηρίων, ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων άνω των 65 ετών εκτιμήθηκε ότι θα αυξανόταν από περίπου 1,24 εκατομμύρια σε 1,66 εκατομμύρια.

Μια σημαντική αλλαγή στην ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, με το ποσό να ενδέχεται να αυξηθεί στα 400 ευρώ, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο τραπέζι η κατάργηση των εισοδηματικών και ενδεχομένως των περιουσιακών κριτηρίων για τους δικαιούχους άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και εξετάζεται η αυξημένη ενίσχυση να καταβληθεί από τον Νοέμβριο του 2026, αντί των 300 ευρώ που προβλέπει σήμερα η νομοθεσία.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η αύξηση του ποσού. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την περίμετρο των δικαιούχων, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταργηθεί ο εισοδηματικός «κόφτης», ανοίγοντας τον δρόμο για πολύ περισσότερους συνταξιούχους.

Από τα 250 στα 300 και τώρα στα 400 ευρώ

Η ετήσια ενίσχυση έχει ήδη ακολουθήσει ανοδική πορεία.

Αρχικά είχε καθοριστεί στα 250 ευρώ, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η αύξησή της στα 300 ευρώ, μαζί με χαλάρωση των κριτηρίων που καθορίζουν ποιοι μπορούν να την εισπράξουν.

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Με το ισχύον καθεστώς, προβλέπεται οικογενειακό εισόδημα έως:

25.000 ευρώ για άγαμο συνταξιούχο

35.000 ευρώ για έγγαμο συνταξιούχο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης

Παράλληλα, υπάρχουν και περιουσιακά κριτήρια, με την αξία της ακίνητης περιουσίας να μπορεί να φτάνει έως τις 300.000 ευρώ για άγαμο και τις 400.000 ευρώ για έγγαμο.

Με την προηγούμενη διεύρυνση των κριτηρίων, ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων άνω των 65 ετών εκτιμήθηκε ότι θα αυξανόταν από περίπου 1,24 εκατομμύρια σε 1,66 εκατομμύρια.

Τώρα, το νέο σενάριο εξετάζει ένα ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα.

Ποιοι μπορεί να πάρουν για πρώτη φορά την ενίσχυση

Εφόσον τελικά καταργηθεί ο εισοδηματικός περιορισμός, συνταξιούχοι που σήμερα αποκλείονται επειδή ξεπερνούν τα όρια θα μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Για παράδειγμα, ένας άγαμος συνταξιούχος 70 ετών με ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ δεν δικαιούται σήμερα την ενίσχυση, καθώς ξεπερνά το όριο των 25.000 ευρώ.

Εάν όμως καταργηθεί ο εισοδηματικός «κόφτης», θα μπορούσε να λάβει τα 400 ευρώ.

Αντίστοιχα, ένα ζευγάρι συνταξιούχων άνω των 65 ετών με οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ βρίσκεται σήμερα εκτός του μέτρου, καθώς υπερβαίνει το όριο των 35.000 ευρώ. Με το νέο μοντέλο, ο συγκεκριμένος περιορισμός θα μπορούσε να καταργηθεί.

100 ευρώ περισσότερα για τους ήδη δικαιούχους

Για όσους ήδη πληρούν τα κριτήρια, η αλλαγή θα είναι άμεση εφόσον το ποσό αυξηθεί τελικά από τα 300 στα 400 ευρώ.

Πρόκειται για 100 ευρώ επιπλέον, δηλαδή αύξηση της ενίσχυσης κατά περίπου 33,3%.

Σε περίπτωση που και τα δύο μέλη ενός ζευγαριού πληρούν τις προϋποθέσεις, η συνολική ετήσια ενίσχυση θα μπορούσε να φτάσει τα 800 ευρώ ανά νοικοκυριό, έναντι 600 ευρώ με το σημερινό ποσό των 300 ευρώ.

Το συνολικό πακέτο για τους συνταξιούχους

Η πιθανή αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης δεν αποτελεί τη μοναδική παρέμβαση που εξετάζεται για τους συνταξιούχους.

Στο ευρύτερο πακέτο περιλαμβάνεται και η αύξηση των συντάξεων από το 2027, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να τοποθετούν την αναπροσαρμογή κοντά στο 3%.

Με μια αύξηση της τάξης του 3%, ένας συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη 1.000 ευρώ θα έβλεπε περίπου 30 ευρώ μικτά επιπλέον τον μήνα, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ η αντίστοιχη αύξηση θα ήταν περίπου 45 ευρώ μικτά.

Παράλληλα, από το 2027 προβλέπεται και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, εξέλιξη που αναμένεται να επιτρέψει σε περίπου 670.000 συνταξιούχους να επωφεληθούν πλήρως από τις ετήσιες αυξήσεις, χωρίς αυτές να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά.