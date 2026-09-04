Ζέστη και ισχυροί βοριάδες το Σαββατοκύριακο – Αλλάζει το σκηνικό από Τρίτη, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για το προσεχές τριήμερο.

Καλός θα είναι ο καιρός δίνοντας σε μικρούς και μεγαλους την ευκαιρία για μια βουτιά στις κοντινές παραλίες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά και ισχυρούς βοριάδες, θα κυλήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, πριν ο υδράργυρος πάρει την κατηφόρα από τις αρχές της νέας εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να φτάνουν κατά τόπους τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα κινηθούν περίπου στους 32 με 34 βαθμούς.

Με 38άρια και ισχυρούς βοριάδες το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να φτάνουν στα ανατολικά τα 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Την Κυριακή η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, ενώ στα βορειοανατολικά αναμένονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει νέα μικρή άνοδο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ημερολογιακά βρισκόμαστε πλέον στον Σεπτέμβριο, ο καιρός θα θυμίζει έντονα καρδιά καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38°C.

Από Δευτέρα η αλλαγή του σκηνικού

Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει από τη Δευτέρα, όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί. Η πτώση θα γίνει περισσότερο αισθητή την Τρίτη, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα ανατολικά και στο Αιγαίο, διατηρώντας το μελτέμι στο προσκήνιο. Μετά λοιπόν από ένα τελευταίο θερμό Σαββατοκύριακο με 38άρια και μποφόρ, ο υδράργυρος αναμένεται να κάνει αισθητή «βουτιά», σηματοδοτώντας την πρώτη πιο ξεκάθαρη αλλαγή του καιρού για τη νέα εβδομάδα.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το Σάββατο (5/9), αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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Την Κυριακή (6/9), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στη ΒΑ Ελλάδα θα συννεφιάσει τοπικά. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση σε όλα τα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα (μέγιστες τιμές: στα ηπειρωτικά 36 με 38 βαθμοί και στα νησιά 32 με 34 βαθμοί).

Τη Δευτέρα και την Τρίτη (7 & 8/9), αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στη διάρκεια της ημέρας τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν θα αλλάξει σημαντικά, αλλά την Τρίτη θα παρουσιάσει πτώση, η οποία θα γίνει πιο αισθητή στις κεντρικές και κυρίως στις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Β. Αιγαίου.