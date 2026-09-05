... και συμπτωματικά, όπως διαφαίνεται, θα το λάβουν ένα μήνα πάνω κάτω πριν από τις εκλογές...

Ότι το «πακέτο» της ΔΕΘ είναι κομμένο και ραμμένο στα ευρήματα των focus group που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για να στοχεύσει κοινά που του έχουν γυρίσει την πλάτη είναι γνωστό. Ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να συνάγει σχετικά ασφαλή συμπεράσματα από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν.

Ενα από τα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στη μεγάλη δεξαμενή των δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα μόνιμο επίδομα που θα ανακοινωθεί πως θα δίνεται κάθε Μάρτιο. Είναι σαφές πως πρόκειται για μία προσπάθεια να δοθεί ένα «αντίδωρο» προς τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η επαναφορά του 13ου μισθού έχει αποκλειστεί από το οικονομικό επιτελείο.

Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως το εν λόγω μέτρο θα έχει άμεση εφαρμογή. Επομένως, το Μάρτιο του 2027, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν το εν λόγω επίδομα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Συμπτωματικά, όπως διαφαίνεται, ένα μήνα πάνω κάτω πριν από τις εκλογές...

Υ.Γ. Υπενθυμίζουμε πάντως, πως όταν ο Τσίπρας έδωσε ένα μήνα πριν τις εκλογές μόνιμη 13η σύνταξη, ολόκληρη για τους χαμηλοσυνταξιούχους και μισή για τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά κλιμάκια, στη κάλπη δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα...

Ν.Α.