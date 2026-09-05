Στην Λευκάδα θα βρίσκεται αύριο ο Αντώνης Σαμαράς.

Από το νησί της Λευκάδας θα έχει τη δυνατότητα – αν το επιλέξει - να παρακολουθήσει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος από την Πέμπτη έχει κύκλο επαφών με στελέχη στα νησιά του Ιονίου, προετοιμάζοντας τα ψηφοδέλτια του κόμματός του.

Ακόμα και αν δεν παρακολουθήσει ο ίδιος πάντως την πρωθυπουργική ομιλία, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο πως τα «ραντάρ» των συνεργατών του είναι καρφωμένα στις αναφορές που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης στα εθνικά θέματα.

Θα ήταν και στα δικαιωματικά, που έχει επιλέξει το στρατόπεδο Σαμαρά ως προμετωπίδα, ενδεικτική της καταγγελλόμενης «διολίσθησης» της ΝΔ επί Μητσοτάκη, αλλά αν κρίνουμε από την διαρκή κυβερνητική προσπάθεια υποβάθμισής τους μετά το γάμο ομοφύλων, μάταια θα περίμεναν κάποια σχετική αναφορά.

Ο πρώην Πρωθυπουργός πάντως, έχοντας ολοκληρώσει τις επαφές του, αναμένεται να επιστρέψει από την περιοδεία του στο Ιόνιο την Κυριακή.

Ε.Σ.