Με έμπνευση από το viral τραγούδι αυτού του καλοκαιριού έκλεισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκδήλωση στο Ολυμπιακό Μουσείο, στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.
«Πρόεδρε, εκ μέρους όλου του οικονομικού επιτελείου, μας χρωστάς έναν Αύγουστο», ήταν η επική ατάκα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Νωρίτερα, ενώπιον 600 ατόμων- ανάμεσά τους πολλοί βουλευτές και υπουργοί- εξήγησε με γραφικά σε κίνηση την οικονομία, στην ομιλία του με θέμα «Πρόοδος για τη χώρα, προοπτική για όλους».
Πάντως, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν είναι ο πρώτος από την κυβέρνηση που αναφέρεται στον «Αύγουστο» των Ghost Sounds, το τραγούδι που έχει γεμίσει τα social media. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, την περασμένη Κυριακή, το έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Πάει και αυτό το καλοκαίρι! Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που “σας χρωστάνε έναν Αύγουστο”, αλλά ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ένα “χρωστούμενο” λιγότερο», έγραψε ο πρωθυπουργός, θέλοντας να αναφερθεί στο Μετρό Θεσσαλονίκης.