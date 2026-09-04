Το viral τραγούδι του καλοκαιριού μετατράπηκε σε κυβερνητική ατάκα.

Με έμπνευση από το viral τραγούδι αυτού του καλοκαιριού έκλεισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκδήλωση στο Ολυμπιακό Μουσείο, στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Πρόεδρε, εκ μέρους όλου του οικονομικού επιτελείου, μας χρωστάς έναν Αύγουστο», ήταν η επική ατάκα του Κυριάκου Πιερρακάκη. Νωρίτερα, ενώπιον 600 ατόμων- ανάμεσά τους πολλοί βουλευτές και υπουργοί- εξήγησε με γραφικά σε κίνηση την οικονομία, στην ομιλία του με θέμα «Πρόοδος για τη χώρα, προοπτική για όλους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάντως, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν είναι ο πρώτος από την κυβέρνηση που αναφέρεται στον «Αύγουστο» των Ghost Sounds, το τραγούδι που έχει γεμίσει τα social media. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, την περασμένη Κυριακή, το έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πάει και αυτό το καλοκαίρι! Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που “σας χρωστάνε έναν Αύγουστο”, αλλά ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ένα “χρωστούμενο” λιγότερο», έγραψε ο πρωθυπουργός, θέλοντας να αναφερθεί στο Μετρό Θεσσαλονίκης.